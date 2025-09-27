Administración Trump expulsa a Gustavo Petro de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue expulsado de Estados Unidos luego de que el Departamento de Estado anunciara la revocación de su visa diplomática.

La medida se produjo después de que el mandatario sudamericano participara en una manifestación propalestina en Nueva York y dirigiera duras críticas al gobierno de Donald Trump, en particular al papel de Washington en el conflicto en Gaza y su respaldo a Israel.

Petro, quien viajó a Estados Unidos para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, acudió el viernes por la mañana a un acto político en una calle de Nueva York acompañado de manifestantes a los que instó a usar la fuerza para "liberar a Palestina".

"Esta fuerza global tiene que ser mayor que la de Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad", dijo el mandatario colombiano en un video que circula en redes sociales.

El Departamento de Estado reaccionó con rapidez.

A través de su cuenta oficial en X, la institución escribió: "Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".

Medios internacionales como CNN informaron que la decisión de cancelar la visa tensó aún más las ya complicadas relaciones entre Bogotá y Washington.

En su intervención en la ONU, Petro exigió a Occidente y al propio Estados Unidos suspender su apoyo a Israel por los bombardeos en Gaza, y llamó directamente a Trump "cómplice del genocidio" en la ciudad palestina.

Su acusación se produjo días después de la publicación de un informe independiente de Naciones Unidas que concluyó, por primera vez, que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos, un señalamiento negado con firmeza por el gobierno israelí.

Durante su discurso en la Asamblea General, el líder colombiano también pidió abrir "procesos penales" por los ataques de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en aguas internacionales de Sudamérica.

Su salida del territorio estadounidense se produjo rápidamente. Según informó Caracol Radio de Colombia, abordó un vuelo de regreso justo antes de que el Departamento de Estado oficializara la revocatoria de su visa.

El mandatario también difundió en su cuenta de X un fragmento de su discurso callejero en Nueva York, donde afirmó que los latinoamericanos, incluidos los colombianos, son descendientes de árabes que llegaron a América en los barcos de Colón en 1492.

Petro ha tenido enfrentamientos constantes con la administración Trump en temas de migración y tráfico de drogas, en los que ha mostrado resistencia a las políticas de la Casa Blanca.

En enero, bloqueó el aterrizaje de dos vuelos militares con deportados colombianos, acusando a Washington de criminalizar a los migrantes. Luego accedió a recibirlos, aunque enviando aviones propios para su traslado.

Su abrupta expulsión marca un punto de quiebre en la relación bilateral.

Colombia había sido considerado el aliado más confiable de Washington en Sudamérica en materia de seguridad y defensa, pero la confrontación abierta entre el presidente colombiano y Donald Trump deja en entredicho ese histórico vínculo estratégico.

