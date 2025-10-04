Trump celebra pausa de bombardeos de Israel para liberar rehenes y exige rapidez a Hamás

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este sábado la decisión de Israel de detener temporalmente los bombardeos sobre Gaza para permitir la liberación de rehenes en manos de Hamás, en el marco del plan de paz impulsado por Washington.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de rehenes y al acuerdo de paz de completarse. Hamás debe actuar rápido, o de lo contrario todo se cancelará. No toleraré demoras, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto, rápido! ¡Todos serán tratados con justicia!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

En un video difundido desde el Despacho Oval, Trump se mostró optimista tras el anuncio de Hamás de liberar a todos los rehenes —vivos o muertos— bajo los términos de la propuesta estadounidense.

“Este es un gran día. Todos estábamos unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de que se alcanzara la paz en Oriente Medio, y estamos muy cerca de lograrlo”, afirmó.

El líder republicano agradeció a los países que contribuyeron a la mediación del acuerdo, mencionando a Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania.

“Mucha gente trabajó con dedicación para que esto sucediera. Es un día especial, quizás sin precedentes en muchos sentidos”, añadió.

Trump destacó que lo más importante es que “los rehenes regresen a casa”, incluso si algunos de ellos han fallecido.

“Sus padres los querían tanto como si ese chico o chica estuviera vivo”, dijo, visiblemente emocionado.

El anuncio de Hamás, confirmado por la agencia Reuters, incluye su disposición a iniciar negociaciones inmediatas para definir los aspectos operativos del acuerdo.

La decisión llegó después del ultimátum de Trump, que había advertido que si el grupo no aceptaba el plan antes del domingo a las 18:00 (hora de Washington), “se desataría un infierno como nunca antes se ha visto”.

El plan de paz de 20 puntos, presentado el lunes por Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, contempla el fin de la guerra en Gaza, la liberación de todos los rehenes y un programa de reconstrucción supervisado por una comisión internacional. Israel ya ha confirmado su aceptación del acuerdo.

Tras el anuncio de Hamás, Trump instó a Israel a detener los ataques aéreos para facilitar la entrega segura de los rehenes y evitar más víctimas civiles.

“En este momento es demasiado peligroso continuar los bombardeos. La pausa es necesaria para garantizar que el rescate se haga con seguridad”, señaló el mandatario.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, la guerra ha causado más de 66,000 muertes palestinas —incluyendo unos 17,000 niños— desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, cuando ataques de Hamás dejaron 1,200 muertos en Israel y más de 250 secuestrados.

Trump insistió en que su objetivo es lograr una paz duradera. “No se trata solo de Gaza, se trata de la paz tan ansiada en todo Oriente Medio”, afirmó, agregando que Estados Unidos “seguirá liderando los esfuerzos para garantizar que este conflicto llegue a su fin y que todos sean tratados con justicia”.