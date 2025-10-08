¿Cómo afecta el cierre del Gobierno de EE.UU. a los trámites de inmigración?

Agente durante un control en un aeropuerto de Estados Unidos (Imagen de referencia)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aclaró que el cierre del Gobierno federal no implica cambios en las leyes migratorias ni en el control fronterizo. 7

En una declaración publicada en su cuenta oficial de X, la agencia aseguró que los rumores sobre una posible entrada libre de migrantes indocumentados son falsos.

“No hay ningún cambio en las leyes de inmigración ni en la aplicación de las normas fronterizas”, afirmó ICE.

“Las operaciones de seguridad y control permanecen estrictas, y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito”, subrayó.

Sin embargo, reportes de CNN indican que el cierre está generando afectaciones parciales en algunos procesos migratorios y en los tribunales de inmigración, debido a la suspensión de actividades en agencias federales que dependen directamente del presupuesto aprobado por el Congreso.

Según la televisora, la mayoría de los trámites migratorios, como la expedición de pasaportes, visas y asistencia consular, continúan operando con normalidad, ya que los servicios del Departamento de Estado se financian mediante las tasas cobradas a los solicitantes.

Un portavoz de la agencia explicó al medio que las embajadas y consulados de Estados Unidos tanto dentro como fuera del país seguirán funcionando “en la medida que la situación lo permita”.

No obstante, algunas funciones ya se han visto afectadas. La plataforma E-Verify, utilizada por las empresas para comprobar la elegibilidad laboral de sus empleados, fue suspendida temporalmente, lo que podría retrasar nuevas contrataciones.

También se interrumpieron las certificaciones laborales que emite el Departamento de Trabajo, esenciales para las visas de trabajo H-1B y E-3, según confirmó la abogada Olga Ayo, de la organización Citizen Concierge.

En el ámbito judicial, la situación es desigual. CNN constató que varios tribunales de inmigración en Nueva York, Atlanta y Virginia suspendieron audiencias de personas no detenidas, mientras otros las mantuvieron parcialmente.

En el tribunal de inmigración de Atlanta, por ejemplo, se informó que solo continuarían las audiencias de inmigrantes detenidos.

El American Immigration Council advierte que si el cierre se prolonga, podrían reprogramarse decenas de miles de casos migratorios, agravando los retrasos en el sistema, que ya supera los 3,4 millones de expedientes pendientes.

En el cierre de 2019 se suspendieron unas 80,000 audiencias, y los expertos prevén un impacto mayor en esta ocasión.

Aunque el cierre del Gobierno podría extenderse varios días, ICE reiteró que la aplicación de la ley migratoria y la seguridad fronteriza se mantienen sin cambios, mientras los servicios autofinanciados continúan operando con normalidad.

El reciente cierre del Gobierno federal en Estados Unidos ya está generando afectaciones visibles en varios servicios esenciales, incluida la maquinaria migratoria del país.

Aunque la mayoría de los trámites migratorios continúan operando gracias a su financiamiento autónomo, plataformas como E-Verify y servicios del Departamento de Trabajo relacionados con visas laborales han sido suspendidos, lo que pone en pausa nuevas contrataciones y procesos clave para trabajadores extranjeros.

El cierre ha comenzado a impactar también áreas como el tráfico aéreo y la seguridad en aeropuertos, lo cual podría dificultar aún más la operatividad de consulados y servicios fronterizos.

En paralelo, varios tribunales de inmigración han cancelado audiencias de personas no detenidas, ampliando los retrasos ya crónicos del sistema migratorio estadounidense.

Desde el plano político, Donald Trump ha defendido el cierre como un acto necesario para detener lo que califica como “gasto injustificado” en programas que, según él, favorecen a extranjeros o gobiernos ineficientes.

Este discurso refuerza su línea dura frente a la inmigración, mientras el país enfrenta un escenario de paralización parcial con consecuencias directas sobre el acceso a derechos y servicios básicos para migrantes en trámite.

