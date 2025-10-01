Decretan el cierre del gobierno de EE.UU: ¿Qué implica y a quiénes afecta?

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos ha entrado oficialmente en su primer cierre en casi siete años.

La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto fiscal para 2026 ha llevado a una situación de parálisis institucional que amenaza con tener consecuencias palpables para millones de personas en el país.

A partir del primer minuto del miércoles, la administración federal quedó oficialmente sin fondos para operar plenamente. La Casa Blanca ha culpado a los demócratas del cierre.

El Congreso no logró aprobar a tiempo un plan de financiamiento temporal que habría mantenido en funcionamiento los servicios básicos mientras continuaban las negociaciones presupuestarias.

El conflicto se centra en una disputa sobre los subsidios de salud y los recortes de gasto impulsados por el presidente Donald Trump, quien, en su segundo mandato, ha apostado por reducir el tamaño del Estado de forma agresiva.

“Solo el presidente puede hacer esto. Sabemos que él manda aquí”, denunció el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Trump, por su parte, ha optado por escalar el conflicto.

En lugar de buscar consenso, publicó un video burlón de los líderes demócratas y declaró: “Perdieron las elecciones por una mayoría aplastante y no cambian”.

¿Qué sucede durante un cierre?

Cuando el gobierno federal se queda sin fondos, las agencias deben cesar temporalmente sus actividades no esenciales.

Esto implica licencias sin goce de sueldo para cientos de miles de empleados, suspensión de servicios públicos y disrupciones generalizadas.

Durante el cierre más largo en la historia del país -el que tuvo lugar en 2018-2019 también bajo Trump- 340,000 empleados fueron suspendidos, mientras que otros 460,000 continuaron trabajando sin recibir pago hasta el fin del cierre.

Ahora, la situación podría ser aún más drástica.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca ha sugerido no solo suspender trabajadores, sino eliminar sus puestos de forma definitiva.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos [los demócratas], como dejar sin empleo a un gran número de personas”, amenazó Trump.

¿Qué servicios se mantienen y cuáles se congelan?

Servicios esenciales como la patrulla fronteriza, los controladores aéreos, las fuerzas armadas y el correo postal seguirán operando.

Sin embargo, los empleados considerados “exceptuados” trabajarán sin cobrar hasta nuevo aviso.

Los servicios más vulnerables al cierre incluyen:

-Programas de asistencia alimentaria.

-Educación preescolar financiada con fondos federales.

-Emisión de préstamos estudiantiles.

-Inspecciones de alimentos.

-Funcionamiento de parques nacionales.

-Renovación de beneficios de salud y emisión de tarjetas.

En el caso de veteranos, Medicare y Seguridad Social, los pagos continúan porque se financian por vías independientes. Sin embargo, la administración de estos beneficios sí puede sufrir retrasos.

¿Cómo podría afectarte este cierre?

Si eres empleado federal, podrías quedar sin salario durante semanas, incluso si te consideran esencial.

Si dependes de beneficios federales como Medicaid, SNAP o préstamos estudiantiles, podrías enfrentar retrasos, interrupciones o pérdida de acceso temporal.

Si trabajas en sectores relacionados con el turismo, educación o salud pública, podrías ver reducida tu carga laboral o ingresos.

Y si formas parte de una comunidad con alta dependencia del gobierno federal, los efectos serán aún más notorios.

Impacto desigual: Las comunidades más vulnerables

El cierre no afecta a todos por igual. Las comunidades con alta dependencia de empleos federales, o con una mayor proporción de adultos mayores y población de bajos ingresos, serán las más golpeadas.

Por ejemplo, el Departamento de Educación advirtió que un retraso prolongado podría: “Reducir drásticamente el flujo de caja de los distritos escolares, universidades y agencias de rehabilitación vocacional”.

Y en el caso de la FDA, encargada de garantizar la seguridad alimentaria: “Se reducirían a respuestas de emergencia... las iniciativas de prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos”.

Los museos del Instituto Smithsonian, incluido el Zoológico Nacional, han cerrado sus puertas.

En tanto, los planes de contratación y formación de nuevos controladores aéreos se han suspendido, con potenciales efectos en el tráfico aéreo en semanas venideras.

Más que una disputa presupuestaria: Un pulso político

Para los analistas, este no es simplemente otro enfrentamiento sobre el presupuesto. En juego están las prioridades políticas y filosóficas de dos visiones opuestas de gobierno.

Mientras los demócratas exigen preservar los subsidios de salud y detener los recortes a Medicaid y programas científicos, los republicanos han apostado por prolongar el impasse hasta forzar nuevas concesiones.

“No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto partidista republicano que continúe destruyendo la atención médica de los estadounidenses comunes”, dijo Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara.

La situación es tensa dentro del propio Partido Demócrata, cuyos líderes enfrentan presiones internas para plantarse ante lo que muchos consideran una estrategia de desgaste de Trump.

El senador Gary Peters sostuvo: “En este lugar pueden pasar muchas cosas en poco tiempo”.

Una fuerza laboral debilitada y más despidos en camino

El gobierno de Trump ha reducido considerablemente el tamaño del aparato federal desde que regresó al poder.

Bajo el lema de la eficiencia gubernamental, ya se han eliminado departamentos completos y con este nuevo cierre, la amenaza se extiende a miles de empleados más.

“Un cierre se manejará de manera apropiada, pero es algo que se puede evitar si los demócratas del Senado aceptaran el proyecto de ley aprobado por la Cámara”, dijo directora del presupuesto de Trump, Russ Vought, según reseñó la BBC.

Pero desde el otro lado, la percepción es que no hay voluntad de negociar, sino de imponer.

“Tenemos menos de un día para resolver esto y Trump está troleando en Internet como un niño de 10 años”, lamentó Schumer.