Trump sobre el cierre del gobierno: "No queremos regalar el dinero a otras personas que han llegado a nuestro país"

El presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó a los demócratas por el cierre parcial del gobierno federal, al tiempo que criticó el uso de fondos públicos para atender a personas que han llegado recientemente al país.

“Los demócratas son quienes comenzaron esto... No queremos regalar el dinero a otras personas que han llegado a nuestro país”, declaró Trump, en un video publicado por la Casa Blanca en X.

Contexto del cierre

El gobierno federal entró en cierre parcial (shutdown) tras no aprobarse un nuevo presupuesto a tiempo. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso ha paralizado temporalmente servicios no esenciales y ha generado incertidumbre entre empleados públicos y beneficiarios de programas federales.

Trump mantiene su retórica contra las políticas migratorias demócratas, insistiendo en que los fondos federales deben priorizar a ciudadanos estadounidenses y no a “personas que han entrado ilegalmente al país”.

“Estoy dispuesto a trabajar con los demócratas en sus fracasadas políticas de salud, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, ¡deberían abrir nuestro gobierno esta misma noche!”, expuso el mandatario en su red Truth Social, en mensaje compartido por el gobierno.

Debate político encendido

Los demócratas, por su parte, han acusado a los republicanos —especialmente al ala más conservadora del partido— de bloquear acuerdos presupuestarios por exigencias políticas, incluyendo recortes severos en programas sociales y migratorios.

Este nuevo cierre de gobierno profundiza la polarización en Washington y podría tener consecuencias políticas y económicas si se prolonga, afectando desde el funcionamiento de agencias federales hasta el pago de salarios a empleados públicos.

