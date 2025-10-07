Trump sobre el cierre del gobierno: "No queremos regalar el dinero a otras personas que han llegado a nuestro país"

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó a los demócratas por el cierre parcial del gobierno federal, al tiempo que criticó el uso de fondos públicos para atender a personas que han llegado recientemente al país.
“Los demócratas son quienes comenzaron esto... No queremos regalar el dinero a otras personas que han llegado a nuestro país”, declaró Trump, en un video publicado por la Casa Blanca en X.
Contexto del cierre
El gobierno federal entró en cierre parcial (shutdown) tras no aprobarse un nuevo presupuesto a tiempo. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso ha paralizado temporalmente servicios no esenciales y ha generado incertidumbre entre empleados públicos y beneficiarios de programas federales.
Trump mantiene su retórica contra las políticas migratorias demócratas, insistiendo en que los fondos federales deben priorizar a ciudadanos estadounidenses y no a “personas que han entrado ilegalmente al país”.
“Estoy dispuesto a trabajar con los demócratas en sus fracasadas políticas de salud, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. De hecho, ¡deberían abrir nuestro gobierno esta misma noche!”, expuso el mandatario en su red Truth Social, en mensaje compartido por el gobierno.
Debate político encendido
Los demócratas, por su parte, han acusado a los republicanos —especialmente al ala más conservadora del partido— de bloquear acuerdos presupuestarios por exigencias políticas, incluyendo recortes severos en programas sociales y migratorios.
Este nuevo cierre de gobierno profundiza la polarización en Washington y podría tener consecuencias políticas y económicas si se prolonga, afectando desde el funcionamiento de agencias federales hasta el pago de salarios a empleados públicos.
Preguntas frecuentes sobre el cierre del gobierno de EE.UU. en 2025
¿Por qué se produjo el cierre del gobierno de EE.UU. en 2025?
El cierre del gobierno de EE.UU. en 2025 ocurrió debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto fiscal para 2026. La disputa se centró principalmente en temas como los subsidios de salud y los recortes de gasto impulsados por el presidente Donald Trump. Al no aprobarse a tiempo un nuevo presupuesto, las agencias federales se quedaron sin fondos para operar plenamente, lo que llevó a una parálisis institucional.
¿Cómo afecta el cierre del gobierno a los empleados federales?
Durante el cierre del gobierno, cientos de miles de empleados federales pueden ser suspendidos temporalmente sin paga. Aquellos considerados "exceptuados" continúan trabajando, pero sin recibir su salario hasta que se apruebe un nuevo presupuesto. Además, existe la amenaza de despidos permanentes, lo que incrementa la incertidumbre entre los trabajadores del sector público.
¿Qué servicios se mantienen operativos durante el cierre del gobierno?
Servicios esenciales como la patrulla fronteriza, los controladores aéreos, las fuerzas armadas y el correo postal siguen operando durante el cierre. Sin embargo, los empleados que trabajan en estos servicios no recibirán su salario hasta que se reanude el funcionamiento normal del gobierno. Otros sectores, como la educación preescolar, los programas de asistencia alimentaria y los parques nacionales, experimentan interrupciones significativas.
¿Qué postura ha adoptado Donald Trump respecto al cierre del gobierno?
Donald Trump ha responsabilizado a los demócratas por el cierre del gobierno, acusándolos de priorizar políticas migratorias y sociales que, según él, perjudican a los ciudadanos estadounidenses. Trump ha insistido en que los fondos federales deben destinarse primero a los estadounidenses y ha utilizado el cierre como una plataforma para criticar las políticas migratorias demócratas, afirmando que no se debe "regalar el dinero a otras personas que han llegado al país".
