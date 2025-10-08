Un acto de honestidad en el mar: trabajadora del ferry Perseverancia devuelve pertenencias a una pasajera

Vídeos relacionados:

Un gesto de honestidad y responsabilidad protagonizado por una trabajadora del ferry “Perseverancia” ha conmovido a usuarios en redes sociales, luego de que una pasajera recuperara todas sus pertenencias extraviadas durante un viaje entre Batabanó y Gerona, Isla de la Juventud.

La historia fue contada por Liudys Carmona Calaña en una publicación en Facebook titulada “Carta de Gratitud desde la Isla”, donde relató cómo la marinera Yelena Sánchez Peña, junto a otros colaboradores, devolvió cada uno de los objetos perdidos.

“Fue también un pedazo de mi tranquilidad”

“En la noche del viernes 3 de octubre, mientras el Ferri Perseverancia cruzaba las aguas entre Batabanó y Gerona, algo mío quedó atrás. No fue solo un monedero con dinero, ni documentos importantes. Fue también un pedazo de mi tranquilidad, extraviado por descuido en el vaivén del viaje”, escribió Liudys.

Al día siguiente, un amigo le avisó que tenía su carné de residencia mexicana, pero todavía faltaban otras pertenencias. La sorpresa llegó cuando Yelena Sánchez Peña, trabajadora del ferri, entregó íntegramente todos los objetos perdidos, con ayuda de un joven nombrado como Were Were y de Ramón Leyva Morales.

“La honestidad aún navega entre nosotros”

“Este acto, sencillo y profundo, merece ser reconocido. En tiempos donde la prisa y el olvido parecen gobernar, gestos como el suyo nos recuerdan que la honestidad aún navega entre nosotros. Que hay manos que cuidan, que devuelven, que honran lo ajeno como si fuera propio”, expresó Liudys en su publicación.

La pasajera agradeció públicamente a Yelena, al joven Were Were, a su amigo y a todos quienes participaron en la devolución, destacando que estos gestos son “actos de humanidad que devuelven la confianza”.

Este caso, ocurrido en un contexto donde las historias de pérdidas muchas veces no terminan bien, se ha difundido rápidamente en redes sociales como un ejemplo positivo y digno de reconocimiento.

Otro caso digno de aplusos

En septiembre, se conoció del gesto protagonizado por el chofer Tanier Fernández Delgado y el conductor de apoyo de una guagua Gacela de la ruta 11, quienes devolvieron un monedero perdido directamente en casa de su dueña.

La afectada, Lucy Gonzalez, relató que, tras percatarse de la pérdida al llegar a su vivienda, entró en estado de desesperación. Sin embargo, poco después recibió la inesperada visita de los trabajadores del transporte, quienes llegaron hasta su hogar para entregarle el monedero junto con su carnet de identidad.

“No tengo palabras para agradecerles. Este hecho demuestra que aún quedan personas honestas en nuestra Cuba. Bendiciones para ellos”, expresó la mujer, destacando el alivio y la gratitud que sintió al recuperar sus pertenencias.

