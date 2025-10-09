Disney sube los precios de entradas y pases anuales en sus parques de Florida

Vídeos relacionados:

La compañía Walt Disney anunció un nuevo aumento de precios en sus parques temáticos de Estados Unidos, incluidos los complejos de Orlando (Florida) y Anaheim (California), una tendencia que se ha vuelto habitual en los últimos años.

De acuerdo con un reporte de CNN, tomada por CBS 12, el incremento afecta tanto a los boletos de un día como a los pases anuales y servicios adicionales como Genie+, que permite a los visitantes acceder más rápido a las atracciones. Algunos niveles de entradas registran aumentos de hasta 20 dólares.

Más inversión, pero también más costos

Disney, que ya había aumentado en 2024, justificó el ajuste de precios por sus inversiones en nuevas atracciones e infraestructura, aunque el incremento llega en un contexto en que muchas familias enfrentan la presión de la inflación.

Para mitigar el impacto, la empresa anunció descuentos selectivos para residentes de Florida, suscriptores de Disney+ y huéspedes de sus resorts, quienes además obtendrán acceso anticipado a las reservas de Lightning Lane, una ventaja que podría compensar parcialmente los costos más altos.

Cambios en el acceso y en la inclusión

Junto a los nuevos precios, Disney informó mejoras en su programa de servicios de accesibilidad (DAS, por sus siglas en inglés), diseñado para asistir a visitantes con discapacidades del desarrollo, como el autismo. El sistema se está revisando para ofrecer un servicio más personalizado, aunque algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad han expresado preocupaciones sobre la implementación de los cambios.

Temporada alta con precios al alza

El anuncio coincide con el inicio de la temporada otoñal de viajes, uno de los momentos más concurridos del año para los parques de Disney. Octubre es tradicionalmente un mes atractivo para los visitantes, con eventos temáticos de Halloween y el Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot como principales reclamos.

Sin embargo, el aumento de precios podría hacer que algunas familias reconsideren la frecuencia —o la posibilidad— de sus visitas. El desafío para Disney será equilibrar la rentabilidad con la percepción pública, en medio de un debate creciente sobre la accesibilidad y la exclusividad en la industria del entretenimiento.

Hay personas dispuestas a endeudarse por ir a Disney, según encuesta

En 2022, una encuesta de la compañía de préstamos online LedingTree, confirmó que existen personas dispuestas a endeudarse por tal de ir a alguno de los parques de Walt Disney World.

La compañía estadounidense encuestó a 1,550 consumidores y el 18% de ellos confirmó que contrajeron deudas para ir a los parques temáticos de Disney.

El 71% de esos usuarios que sobrecargaron sus tarjetas de crédito, dijeron que no se arrepienten de haberlo hecho. Sin embargo, alertan que las comidas, las bebidas y los costos de admisión son significativamente más caros de lo que pensaron o presupuestaron.

LendingTree señaló que 4 de cada 5 usuarios de sus servicios aseguraron que pagarían su deuda en seis meses o menos.

