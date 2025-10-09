Jardiel vuelve a Miami tras siete años y comparte su alegría

El humorista cubano Jardiel González regresó a Miami tras siete años y compartió con entusiasmo su alegría en redes sociales.

En un video publicado en Instagram, el comediante se mostró corriendo emocionado por la Willy Chirino Way, en la emblemática Calle Ocho, donde señaló la losa con el nombre del reconocido cantautor, símbolo de la diáspora cubana.

El conocido como El Flaco de Cuba posó frente a letreros de Madrid, Marianao y Miami, y con su característico humor se autoproclamó "la Triple M".

"M de Madrid, M de Marianao y M de Miami. Ahora me dicen la Triple M", expresó sonriente.

Su mensaje fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Encuentro con Javier Berridy, José Coll y Abel Martínez

Miami ocupa un lugar especial en su vida y en su trayectoria artística.

Lo más leído hoy:

Allí actuó en 2018 tras recibir su visa para viajar a Estados Unidos, y se reencontró con antiguos compañeros del grupo humorístico Punto y Coma: Javier Berridy, José Coll y Abel Martínez, todos radicados hoy en la ciudad floridana.

En aquella ocasión, el humorista causó gran revuelo con su visita a programas como El Gordo y la Flaca, de Univisión, donde bromeó diciendo: "¡Estoy en Univisión! No es el ICRT, es Univisión".

Humor y contraste entre la vida en España y Cuba

Jardiel, quien posee nacionalidad española, ha viajado en los últimos meses a España, donde tiene familiares y desde donde ha compartido varios momentos de su vida cotidiana.

De sus viajes, ha aprovechado para hacer humor en las redes sociales a partir de las diferencias entre la vida europea y su natal Marianao.

En un supermercado madrileño ironizó al encontrar carne de potro, la que calificó como "el levantamuertos de Cuba".

En otro video relató, con sorna, cómo un perro europeo podía tener hasta "DNI, pasaporte y seguro médico", mientras él recordaba la escasez alimentaria de su barrio habanero.

También bromeó frente a un hueco cercado en la calle, contrastando con lo que habría pasado en Cuba: "Ahí lo que hubiese estado era el hueco, y un apagoncito también".

En enero de este año, tras anunciar que dejaba Cuba, muchos especularon con una despedida definitiva.

Pero poco después volvió a La Habana, donde incluso bromeó corriendo por las calles como si nunca se hubiera marchado.

Hoy, con su regreso a Miami, Jardiel se reencuentra con una ciudad que ya forma parte de su historia personal y profesional, y lo hace con la misma energía con la que se ha ganado el cariño del público.

Sus seguidores celebran este retorno y esperan nuevas presentaciones, aunque aún el actor no ha revelado cuál será la M escogida para radicarse definitivamente.

Preguntas Frecuentes sobre el Regreso de Jardiel a Miami y su Comedia