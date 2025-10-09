Ismael Cala abre las puertas de su mansión en Miami: “Invertí un millón de dólares en este jardín”

El comunicador cubano Ismael Cala abrió las puertas de su casa en Miami al conocido creador de contenido Robert Sielmann, especializado en bienes raíces de lujo en el sur de Florida.
Durante el recorrido, Cala reveló que su propiedad tiene más de cinco acres de terreno y confesó que ha invertido más de un millón de dólares solo en plantas y decoración del paisaje del jardín.
“Siempre quise que la casa no fuese ostentosa, que aquí lo que importase fuese la naturaleza. No me interesa impresionar a nadie. Me interesa conectar a las personas con el jardín”, afirmó Cala mientras mostraba su santuario verde, repleto de árboles, hiedra y zonas diseñadas para la contemplación.
El valor total de la propiedad, incluyendo las mejoras paisajísticas, supera los seis millones de dólares. Sin embargo, es importante también destacar que el mantenimiento de la mansión y sus zonas verdes, lleva un gasto promedio de 50 mil dólares mensuales.
La residencia cuenta con cinco habitaciones, sala del té, oficina privada, una cocina espectacular, anfiteatro al aire libre bajo un baobab africano, un invernadero, laguna con fuente y cascada, además de un pabellón junto a la piscina, donde el anfitrión organiza las celebraciones con su círculo de amistades más cercanas.
El presentador cubano, nacido en Santiago de Cuba, mostró una piedra con forma fálica a la que llamó "el templo de la fertilidad", y desde esa zona con especial energía en su casa, compartió una reflexión personal.
Lo más leído hoy:
“Atrévete siempre a confiar más en tu mente trampolín y no en tu mente trampa. Tu mente trampolín es la que no duda de tus sueños”.
Ismael Cala reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. Es escritor, periodista, conferencista y promotor del desarrollo personal. Ganó mucha popularidad durante su paso por la televisión en cadenas como CNN.
El video donde muestra su mansión en Miami ha generado gran interés por el concepto de diseño que Cala eligió para su vivienda, pues propicia la interacción con el espacio natural y el disfrute espiritual.
Preguntas frecuentes sobre la mansión de Ismael Cala en Miami
¿Cuánto ha invertido Ismael Cala en el jardín de su mansión?
Ismael Cala ha invertido más de un millón de dólares solo en plantas y decoración del paisaje de su jardín. Su enfoque principal es conectar a las personas con la naturaleza en lugar de impresionar con ostentación.
¿Cuál es el valor total de la mansión de Ismael Cala en Miami?
El valor total de la propiedad de Ismael Cala, incluyendo las mejoras paisajísticas, supera los seis millones de dólares. La mansión está equipada con diversas instalaciones, como un anfiteatro al aire libre y una laguna con fuente.
¿Cuáles son algunas de las características más destacadas de la mansión de Ismael Cala?
La residencia de Ismael Cala cuenta con cinco habitaciones, una sala del té, una oficina privada, un anfiteatro al aire libre bajo un baobab africano, un invernadero, una laguna con fuente y cascada, y un pabellón junto a la piscina. Estas características subrayan el enfoque en el diseño natural y espiritual del hogar.
¿Qué mensaje personal compartió Ismael Cala al mostrar su mansión?
Ismael Cala compartió una reflexión personal sobre la importancia de la mentalidad positiva: “Atrévete siempre a confiar más en tu mente trampolín y no en tu mente trampa”. Este mensaje destaca su enfoque en el desarrollo personal y la conexión con la naturaleza.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.