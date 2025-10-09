Ismael Cala abre las puertas de su mansión en Miami: “Invertí un millón de dólares en este jardín”

El comunicador cubano Ismael Cala abrió las puertas de su casa en Miami al conocido creador de contenido Robert Sielmann, especializado en bienes raíces de lujo en el sur de Florida.

Durante el recorrido, Cala reveló que su propiedad tiene más de cinco acres de terreno y confesó que ha invertido más de un millón de dólares solo en plantas y decoración del paisaje del jardín.

“Siempre quise que la casa no fuese ostentosa, que aquí lo que importase fuese la naturaleza. No me interesa impresionar a nadie. Me interesa conectar a las personas con el jardín”, afirmó Cala mientras mostraba su santuario verde, repleto de árboles, hiedra y zonas diseñadas para la contemplación.

El valor total de la propiedad, incluyendo las mejoras paisajísticas, supera los seis millones de dólares. Sin embargo, es importante también destacar que el mantenimiento de la mansión y sus zonas verdes, lleva un gasto promedio de 50 mil dólares mensuales.

La residencia cuenta con cinco habitaciones, sala del té, oficina privada, una cocina espectacular, anfiteatro al aire libre bajo un baobab africano, un invernadero, laguna con fuente y cascada, además de un pabellón junto a la piscina, donde el anfitrión organiza las celebraciones con su círculo de amistades más cercanas.

El presentador cubano, nacido en Santiago de Cuba, mostró una piedra con forma fálica a la que llamó "el templo de la fertilidad", y desde esa zona con especial energía en su casa, compartió una reflexión personal.

“Atrévete siempre a confiar más en tu mente trampolín y no en tu mente trampa. Tu mente trampolín es la que no duda de tus sueños”.

Ismael Cala reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas. Es escritor, periodista, conferencista y promotor del desarrollo personal. Ganó mucha popularidad durante su paso por la televisión en cadenas como CNN.

El video donde muestra su mansión en Miami ha generado gran interés por el concepto de diseño que Cala eligió para su vivienda, pues propicia la interacción con el espacio natural y el disfrute espiritual.

