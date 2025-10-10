Chucho Valdés celebra su 84 cumpleaños rodeado de amor, música y homenajes de amigos y colegas

El legendario pianista y compositor cubano Chucho Valdés celebró este 9 de octubre su 84 cumpleaños, rodeado de afecto y reconocimiento por parte de colegas, amigos y admiradores que no dejaron pasar la oportunidad de homenajear su legado.

A través de su cuenta de Instagram, el maestro compartió un mensaje íntimo que resalta la importancia simbólica de esta fecha en su vida: "Hoy cumpliría años mi padre. Ha sido una bendición compartir el mismo día de cumpleaños con él. Todo lo que sé de música y de piano me lo enseñó él. Mi padre. Mi maestro y mi amigo. Y un día como hoy también nació mi hijo Jessie, un gran baterista", escribió.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar. Músicos de varias generaciones rindieron tributo a uno de los grandes pilares de la música cubana y universal.

Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, escribió juntoa una entrañable foto de ambos: "Hoy está cumpliendo año un genio de la música, un gran mentor, un padre prácticamente para mí. Feliz cumpleaños Chucho Valdés, te deseo mucha salud para que sigas dándonos música. ¡Te amoooooo!".

También se sumó el cantante Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, quien expresó: "Feliz cumpleaños Chucho Valdés, hombre gigante y no hablo de su gran tamaño. Feliz cumpleaños a un ser humano espectacular, un padre cariñoso, un esposo atento y caballeroso, un hombre noble. La vida me ha regalado muchas cosas que no sé si merezco, pero la de poder compartir el escenario con uno de los genios más grandes del mundo, y ser el cantante de la mejor banda de música cubana de todos los tiempos dirigida por él... es de las cosas que le agradezco a todo lo que existe y a él. ¡Feliz cumpleaños, gran maestro!".

El saxofonista y clarinetista Paquito D'Rivera también lo felicitó, como no podía ser de otra forma, con música. En un video, se le escucha decir entre risas mientras improvisa: "Chucho, happy birthday. Que cumplas muchos más. Yo aquí para vigilarte".

El argentino Fito Páez se sumó con una interpretación especial al piano, cantándole el clásico “Feliz cumpleaños” con todo el cariño y respeto que el maestro Valdés despierta en la comunidad artística internacional.

A sus 84 años, Chucho Valdés continúa siendo un referente indiscutible del jazz afrocubano y un símbolo de excelencia musical que ha trascendido fronteras y generaciones. Su legado sigue creciendo, nutrido por el amor de su familia y la admiración incondicional de sus colegas y seguidores.

