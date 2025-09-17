Vídeos relacionados:

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles la lista oficial de nominados a la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, cuya gala se celebrará el próximo noviembre. Entre los finalistas figuran varios artistas cubanos de prestigio internacional que competirán en diferentes categorías.

Gloria Estefan

La cantante cubana vuelve a brillar en los Latin Grammy con su disco Raíces, nominado a Mejor Álbum Tropical Tradicional y también a Álbum del Año, una de las categorías más codiciadas.

Malena Burke y Meme Solís

La cantante Malena Burke y el pianista Meme Solís comparten nominación en Mejor Álbum Tropical Tradicional por Malena Burke Canta a Meme Solís, Vol. 1.

Ariel Brínguez e Iván “Melón” Lewis

Ambos músicos destacan en el campo instrumental con Alma en Cuba, nominado a Mejor Álbum Instrumental. Además, Iván “Melón” Lewis suma otra candidatura con su trío por Luces y Sombras, en Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz.

Chucho Valdés

El maestro del jazz afrocubano figura entre los nominados con Cuba And Beyond, junto al Royal Quartet, en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz.

Albita

La cantante cubana forma parte del proyecto Masters Of Our Roots, que compite en la categoría de Mejor Diseño de Empaque.

Orgullo cubano en los Latin Grammy

Los nombres de Gloria Estefan, Chucho Valdés o Meme Solís confirman la sólida presencia de la música cubana en la escena internacional, tanto en los géneros tropicales como en el jazz. A ellos se suman nuevas propuestas como la de Ariel Brínguez e Iván “Melón” Lewis, que continúan ampliando los horizontes de la música hecha en la Isla.

La gala de los Latin Grammy 2025 promete ser una celebración de la diversidad musical iberoamericana y, una vez más, Cuba estará presente con una representación de lujo. ¡Enhorabuena a todos!

