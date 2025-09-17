¡Cuba vuelve a brillar! Estos son los nominados cubanos al Latin Grammy 2025

Artistas cubanos como Gloria Estefan, Chucho Valdés y Albita destacan en los Latin Grammy 2025, con nominaciones en categorías clave como Álbum del Año y Mejor Álbum de Jazz Latino.

Miércoles, 17 Septiembre, 2025 - 11:12

Gloria Estefan
Gloria Estefan Foto © Instagram / Gloria Estefan

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este miércoles la lista oficial de nominados a la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, cuya gala se celebrará el próximo noviembre. Entre los finalistas figuran varios artistas cubanos de prestigio internacional que competirán en diferentes categorías.

Gloria Estefan

La cantante cubana vuelve a brillar en los Latin Grammy con su disco Raíces, nominado a Mejor Álbum Tropical Tradicional y también a Álbum del Año, una de las categorías más codiciadas.

Malena Burke y Meme Solís

La cantante Malena Burke y el pianista Meme Solís comparten nominación en Mejor Álbum Tropical Tradicional por Malena Burke Canta a Meme Solís, Vol. 1.

Ariel Brínguez e Iván “Melón” Lewis

Ambos músicos destacan en el campo instrumental con Alma en Cuba, nominado a Mejor Álbum Instrumental. Además, Iván “Melón” Lewis suma otra candidatura con su trío por Luces y Sombras, en Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz.

Chucho Valdés

El maestro del jazz afrocubano figura entre los nominados con Cuba And Beyond, junto al Royal Quartet, en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz.

Albita

La cantante cubana forma parte del proyecto Masters Of Our Roots, que compite en la categoría de Mejor Diseño de Empaque.

Orgullo cubano en los Latin Grammy

Los nombres de Gloria Estefan, Chucho Valdés o Meme Solís confirman la sólida presencia de la música cubana en la escena internacional, tanto en los géneros tropicales como en el jazz. A ellos se suman nuevas propuestas como la de Ariel Brínguez e Iván “Melón” Lewis, que continúan ampliando los horizontes de la música hecha en la Isla.

La gala de los Latin Grammy 2025 promete ser una celebración de la diversidad musical iberoamericana y, una vez más, Cuba estará presente con una representación de lujo. ¡Enhorabuena a todos!

Preguntas frecuentes sobre los nominados cubanos al Latin Grammy 2025

¿Cuáles son los artistas cubanos nominados a los Latin Grammy 2025?

Entre los nominados cubanos a los Latin Grammy 2025 se encuentran Gloria Estefan, Malena Burke, Meme Solís, Ariel Brínguez, Iván “Melón” Lewis, Chucho Valdés y Albita. Estos artistas competirán en diversas categorías, destacando en géneros como el jazz y la música tropical.

¿Qué categorías destacan para los cubanos en los Latin Grammy 2025?

Los artistas cubanos están nominados en categorías como Mejor Álbum Tropical Tradicional, Mejor Álbum Instrumental, y Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz. Gloria Estefan, por ejemplo, compite por el Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional.

¿Qué relevancia tiene la nominación de Gloria Estefan a los Latin Grammy 2025?

La nominación de Gloria Estefan es especialmente significativa porque, además de competir en múltiples categorías, celebra 50 años de carrera musical. Recientemente, demostró su vigencia y energía al actuar en los American Music Awards 2025, reafirmando su influencia en la música latina.

¿Qué impacto tiene la música cubana en los Latin Grammy 2025?

La música cubana tiene un impacto considerable en los Latin Grammy 2025, con una sólida representación de artistas cubanos en diversas categorías. Este reconocimiento confirma la relevancia y la calidad de la música de la isla en el ámbito internacional, destacando tanto en la música tradicional como en el jazz.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

