Santa Claus se pone la guayabera y toma café en Miami: Muñeco cubano enloquece las redes

Un Santa Claus vestido con guayabera blanca, sombrero, pantalones color crema y, como buen cubano, una tacita de café en la mano, se ha robado el show en redes sociales.
La figura navideña, que además sostiene una ficha de dominó como símbolo inequívoco de la cultura del exilio, ha sido vista en una tienda de la cadena Navarro, en Miami, desatando un aluvión de reacciones.
El video fue compartido por el popular perfil de Instagram Only in Dade, con el comentario: "El juego de guayabera de Santa está en el punto", y no tardó en volverse viral.
El muñeco es una mezcla perfecta entre la tradición navideña y los elementos más representativos del cubano. Luce su guayabera impecable, el sombrero de ala ancha, el cafecito en mano y hasta el toque de entretenimiento con la ficha de dominó.
Usuarios en redes sociales han expresado su entusiasmo por la figura, muchos preguntando en qué tienda se puede adquirir.
“¿Dónde lo venden?”, “Mi abuela lo amaría”, “¡Necesito cuatro para mi decoración navideña con mesa de dominó incluida!” o “Mándenme uno a Nueva York”, son solo algunas de las decenas de reacciones.
Lo más leído hoy:
La Navidad aún está lejos, pero en Miami ya comenzó la temporada con un guiño a la diversidad cultural que define a la ciudad. Y sí, como apuntó un usuario: "Trata de explicarle esto a alguien de Wisconsin".
Si estás en busca de un adorno navideño con su toque cubano, este Santa con guayabera es, sin duda, la estrella de la temporada.
Preguntas frecuentes sobre el Santa Claus cubano en Miami
¿Por qué se ha vuelto viral el Santa Claus con guayabera en Miami?
El Santa Claus con guayabera en Miami se ha vuelto viral por su mezcla única de tradición navideña con elementos culturales cubanos, como la guayabera, el sombrero y una ficha de dominó, que resuena especialmente con la comunidad cubana en la ciudad.
¿Dónde se puede comprar el muñeco de Santa Claus con estilo cubano?
El muñeco de Santa Claus con estilo cubano ha sido visto en una tienda de la cadena Navarro en Miami, aunque su popularidad ha hecho que muchos se pregunten en las redes sociales sobre otros lugares donde podría estar disponible para la venta.
¿Qué simboliza la figura del Santa Claus cubano para la comunidad en Miami?
La figura del Santa Claus cubano simboliza la diversidad cultural y la mezcla de tradiciones que caracterizan a Miami, especialmente la presencia y la influencia de la comunidad cubana en la ciudad.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en Miami ante el Santa Claus con guayabera?
La comunidad cubana en Miami ha reaccionado con entusiasmo y orgullo ante el Santa Claus con guayabera, viendo en él un reflejo de su cultura y tradición mantenidas vivas en el exilio.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.