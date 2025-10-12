Santa Claus se pone la guayabera y toma café en Miami: Muñeco cubano enloquece las redes

Un Santa Claus vestido con guayabera blanca, sombrero, pantalones color crema y, como buen cubano, una tacita de café en la mano, se ha robado el show en redes sociales.

La figura navideña, que además sostiene una ficha de dominó como símbolo inequívoco de la cultura del exilio, ha sido vista en una tienda de la cadena Navarro, en Miami, desatando un aluvión de reacciones.

El video fue compartido por el popular perfil de Instagram Only in Dade, con el comentario: "El juego de guayabera de Santa está en el punto", y no tardó en volverse viral.

El muñeco es una mezcla perfecta entre la tradición navideña y los elementos más representativos del cubano. Luce su guayabera impecable, el sombrero de ala ancha, el cafecito en mano y hasta el toque de entretenimiento con la ficha de dominó.

Usuarios en redes sociales han expresado su entusiasmo por la figura, muchos preguntando en qué tienda se puede adquirir.

“¿Dónde lo venden?”, “Mi abuela lo amaría”, “¡Necesito cuatro para mi decoración navideña con mesa de dominó incluida!” o “Mándenme uno a Nueva York”, son solo algunas de las decenas de reacciones.

La Navidad aún está lejos, pero en Miami ya comenzó la temporada con un guiño a la diversidad cultural que define a la ciudad. Y sí, como apuntó un usuario: "Trata de explicarle esto a alguien de Wisconsin".

Si estás en busca de un adorno navideño con su toque cubano, este Santa con guayabera es, sin duda, la estrella de la temporada.

