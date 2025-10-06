USPS subirá el precio de envíos de paquetería durante la temporada navideña en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció un aumento temporal en las tarifas de envío de paquetes, que estará vigente entre el 5 de octubre de 2025 y el 18 de enero de 2026, coincidiendo con la temporada de mayor actividad del año.

Los servicios afectados serán Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select, tanto para envíos en ventanilla como para cuentas comerciales. Las tarifas para cartas, postales y timbres no sufrirán cambios.

La medida forma parte del plan operativo “Delivering for America”, con el que USPS busca mantener el servicio seis días a la semana en todo el país, cubriendo los costos adicionales de transporte y manejo durante los meses festivos.

El ajuste fue aprobado por la directiva del USPS y revisado por la Comisión Reguladora Postal (PRC).

¿Cuánto subirán los precios en el envío de paquetería?

El incremento dependerá del tamaño, peso y destino del paquete. Por ejemplo, un bulto pequeño podría costar entre 40 y 90 centavos más. Sin embargo, los envíos grandes o de larga distancia podrían aumentar entre 5 y 16 dólares. Las tarifas detalladas aparecen en un artículo reciente de USPS.

Para evitar retrasos y sobrecostos, USPS recomienda planificar los envíos antes de estas fechas límite. En este sentido, destacan que dentro de EE.UU.:

Ground Advantage / First-Class (paquetes): hasta el 17 de diciembre

Priority Mail: hasta el 18 de diciembre

Priority Mail Express: hasta el 20 de diciembre

En el caso de Alaska, Hawái, Puerto Rico y otros territorios el Ground Advantage será hasta el 16 de diciembre. Para envíos internacionales o militares, USPS publicará las fechas por país a inicios de noviembre.

Consejos para ahorrar en tu envío de paquetes en navidad

Envía tu paquetería con anticipación

Compara servicios y recuerda que Ground Advantage es más barato, aunque más lento.

Usa cajas Flat Rate que es una opción económica para paquetes pequeños y pesados.

Reduce peso y tamaño de tus paquetes.

Consulta horarios de oficina postal para que no sufras los cierres en días festivos.

Cubanos residentes en el sur de Florida que acostumbran a mandar paquetes a familiares o amistades en otras zonas de Estados Unidos, deben tener en cuenta estos ajustes de precios durante las fiestas navideñas. Así podrán planificar mejor sus envíos y evitar gastos adicionales.

