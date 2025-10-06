USPS subirá el precio de envíos de paquetería durante la temporada navideña en EE.UU.

Vídeos relacionados:
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció un aumento temporal en las tarifas de envío de paquetes, que estará vigente entre el 5 de octubre de 2025 y el 18 de enero de 2026, coincidiendo con la temporada de mayor actividad del año.
Los servicios afectados serán Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select, tanto para envíos en ventanilla como para cuentas comerciales. Las tarifas para cartas, postales y timbres no sufrirán cambios.
La medida forma parte del plan operativo “Delivering for America”, con el que USPS busca mantener el servicio seis días a la semana en todo el país, cubriendo los costos adicionales de transporte y manejo durante los meses festivos.
El ajuste fue aprobado por la directiva del USPS y revisado por la Comisión Reguladora Postal (PRC).
¿Cuánto subirán los precios en el envío de paquetería?
El incremento dependerá del tamaño, peso y destino del paquete. Por ejemplo, un bulto pequeño podría costar entre 40 y 90 centavos más. Sin embargo, los envíos grandes o de larga distancia podrían aumentar entre 5 y 16 dólares. Las tarifas detalladas aparecen en un artículo reciente de USPS.
Para evitar retrasos y sobrecostos, USPS recomienda planificar los envíos antes de estas fechas límite. En este sentido, destacan que dentro de EE.UU.:
Lo más leído hoy:
- Ground Advantage / First-Class (paquetes): hasta el 17 de diciembre
- Priority Mail: hasta el 18 de diciembre
- Priority Mail Express: hasta el 20 de diciembre
En el caso de Alaska, Hawái, Puerto Rico y otros territorios el Ground Advantage será hasta el 16 de diciembre. Para envíos internacionales o militares, USPS publicará las fechas por país a inicios de noviembre.
Consejos para ahorrar en tu envío de paquetes en navidad
- Envía tu paquetería con anticipación
- Compara servicios y recuerda que Ground Advantage es más barato, aunque más lento.
- Usa cajas Flat Rate que es una opción económica para paquetes pequeños y pesados.
- Reduce peso y tamaño de tus paquetes.
- Consulta horarios de oficina postal para que no sufras los cierres en días festivos.
Cubanos residentes en el sur de Florida que acostumbran a mandar paquetes a familiares o amistades en otras zonas de Estados Unidos, deben tener en cuenta estos ajustes de precios durante las fiestas navideñas. Así podrán planificar mejor sus envíos y evitar gastos adicionales.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de tarifas de USPS durante la temporada navideña
¿Por qué USPS sube las tarifas de envío de paquetes durante la temporada navideña?
USPS incrementa las tarifas de envío de paquetes para cubrir los costos adicionales de transporte y manejo durante los meses festivos, una medida que forma parte de su plan operativo "Delivering for America". Este ajuste busca asegurar la continuidad del servicio seis días a la semana en todo el país.
¿Cuáles son los servicios de USPS afectados por el aumento de tarifas?
Los servicios afectados por el aumento de tarifas son Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select. Este ajuste de precios es temporal y se aplicará tanto en envíos en ventanilla como para cuentas comerciales.
¿Cuál es el rango de incremento en las tarifas de envío de paquetes de USPS durante la temporada navideña?
El incremento en las tarifas de envío de USPS dependerá del tamaño, peso y destino del paquete. Por ejemplo, un paquete pequeño podría costar entre 40 y 90 centavos más, mientras que los envíos grandes o de larga distancia podrían aumentar entre 5 y 16 dólares.
¿Cómo pueden los usuarios de USPS evitar sobrecostos durante la temporada navideña?
Para evitar sobrecostos, USPS recomienda planificar los envíos con anticipación. Además, se sugiere comparar servicios, utilizar cajas Flat Rate para paquetes pequeños y pesados, y reducir el peso y tamaño de los envíos. También es importante consultar los horarios de oficina postal para evitar cierres en días festivos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.