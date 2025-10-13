Vídeos relacionados:

El reguetonero puertorriqueño Zion, exintegrante del dúo Zion & Lennox, sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 7 de octubre en Puerto Rico, mientras conducía un vehículo todoterreno. El incidente, que ocurrió en horas de la madrugada, lo dejó con múltiples traumas y obligó su ingreso urgente a la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan.

Según confirmaron su discográfica Baby Records y su equipo de representación Nu Form Management, la condición médica inicial fue reservada, mientras los médicos evaluaban su estado. Durante los primeros días, el artista permaneció hospitalizado bajo observación, pero su evolución fue positiva.

Este 12 de octubre, Zion fue dado de alta y ya se encuentra recuperándose en casa. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, su equipo informó que el cantante “se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música”.

Zion también aprovechó el mensaje para agradecer al personal médico, al doctor Israel Ayala, y al equipo de seguridad del hospital por la atención recibida. Además, envió un mensaje de gratitud a sus seguidores por las oraciones y el cariño durante su recuperación.

Enfocado en su regreso con “The Perfect Melody 2”

El accidente ocurrió justo en un momento clave para su carrera: el lanzamiento de su nuevo álbum como solista, The Perfect Melody 2. Según el comunicado, Zion espera estar completamente recuperado pronto para poder retomar sus compromisos y presentaciones en vivo.

El artista puertorriqueño, quien se separó oficialmente de Lennox en noviembre de 2024 tras más de dos décadas de trayectoria conjunta, sorprendió recientemente al aparecer junto a su excompañero en uno de los conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Mientras continúa su recuperación, colegas del género como J Balvin, Ryan Castro, Jowell, Lyanno y J Quiles han expresado públicamente su apoyo al reguetonero, celebrando su evolución y deseándole un pronto regreso a los escenarios. Desde CiberCuba nos sumamos a estas muestras de apoyo para Zion: ¡pronta recuperación!

