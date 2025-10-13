"El unboxing más costoso": Esto pagó una creadora de contenido en Cuba por el iPhone 17 Pro Max

“¿Cuánto cuesta en Cuba el último iPhone? Tengo en mis manos el 17 Pro Max, es mi nuevo teléfono y probablemente este sea el unboxing más costoso de todo mi perfil”, dice la joven cubana Flavia Blanco en un video que publicó en redes sociales.

En las imágenes, la influencer muestra con entusiasmo su recién adquirido iPhone 17 Pro Max, un dispositivo de gama alta que, según ella misma reveló, le costó nada menos que 2,500 dólares.

En la descripción del post que acompaña el video en Instagram, Flavia lanza una pregunta directa a sus seguidores: “¿Pagarías 2,500 USD por el último iPhone?”, seguida de un agradecimiento por el apoyo que ha recibido en su carrera como creadora de contenido: “Gracias a Dios y a todos ustedes por hacer posible este sueño. Me siento como niña pequeña con juguete nuevo”.

La joven detalla que el modelo adquirido cuenta con 512 GB de almacenamiento, SIM física y es de color azul intenso, características que lo colocan entre las versiones más caras del teléfono en el mercado internacional.

Según explica, más que un lujo, esta compra representa una inversión en su trabajo, ya que utilizará el dispositivo como herramienta principal para la creación de contenido. Además, ya puso en venta sus dos teléfonos anteriores.

En tiendas oficiales Apple en Estados Unidos este modelo tiene un costo de 1,399 USD, de allí que Flavia pagó un 79% más del valor original de este teléfono. Esta diferencia, muy notable, es común en Cuba, donde la falta de acceso a canales de distribución oficiales, los altos costos de importación privada y la inflación elevan significativamente el precio de productos tecnológicos.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Dos y medio tú sabes cómo yo pongo a la pura a gozar le compro una nevera y lleno la nevera y refrigerador del gao lleno de comida y lo que sobre negoceo con él y agrando más el dinero”; “Felicidades pero literal que pagaste dos veces el precio del ese iPhone en USA”; “Con 2,500 pueden irse y más o menos resolver algo la vida a la purita, en par de años puedes comprarte el último iPhone, inviertan en cosas serias”; “Con 2,500 me compro un apartamento pequeño”; “Pienso que como todo influencer que solo promociona cosas excesivamente caras es un lujo, y si te lo puedes dar, pues disfrútalo, pero al menos yo no gastaría esa cantidad en un celular, obviamente no tienes ningún tipo de otras necesidades porque tú trabajo da para cubrir los gastos”.

La pregunta sobre la mesa sigue siendo la misma que hizo la influencer, ¿pagarías semejante cifra por el iPhone 17 Pro Max en Cuba?

Preguntas frecuentes sobre el costo del iPhone 17 Pro Max en Cuba