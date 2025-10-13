"El unboxing más costoso": Esto pagó una creadora de contenido en Cuba por el iPhone 17 Pro Max

“¿Cuánto cuesta en Cuba el último iPhone? Tengo en mis manos el 17 Pro Max, es mi nuevo teléfono y probablemente este sea el unboxing más costoso de todo mi perfil”, dice la joven cubana Flavia Blanco en un video que publicó en redes sociales.
En las imágenes, la influencer muestra con entusiasmo su recién adquirido iPhone 17 Pro Max, un dispositivo de gama alta que, según ella misma reveló, le costó nada menos que 2,500 dólares.
En la descripción del post que acompaña el video en Instagram, Flavia lanza una pregunta directa a sus seguidores: “¿Pagarías 2,500 USD por el último iPhone?”, seguida de un agradecimiento por el apoyo que ha recibido en su carrera como creadora de contenido: “Gracias a Dios y a todos ustedes por hacer posible este sueño. Me siento como niña pequeña con juguete nuevo”.
La joven detalla que el modelo adquirido cuenta con 512 GB de almacenamiento, SIM física y es de color azul intenso, características que lo colocan entre las versiones más caras del teléfono en el mercado internacional.
Según explica, más que un lujo, esta compra representa una inversión en su trabajo, ya que utilizará el dispositivo como herramienta principal para la creación de contenido. Además, ya puso en venta sus dos teléfonos anteriores.
En tiendas oficiales Apple en Estados Unidos este modelo tiene un costo de 1,399 USD, de allí que Flavia pagó un 79% más del valor original de este teléfono. Esta diferencia, muy notable, es común en Cuba, donde la falta de acceso a canales de distribución oficiales, los altos costos de importación privada y la inflación elevan significativamente el precio de productos tecnológicos.
Lo más leído hoy:
Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Dos y medio tú sabes cómo yo pongo a la pura a gozar le compro una nevera y lleno la nevera y refrigerador del gao lleno de comida y lo que sobre negoceo con él y agrando más el dinero”; “Felicidades pero literal que pagaste dos veces el precio del ese iPhone en USA”; “Con 2,500 pueden irse y más o menos resolver algo la vida a la purita, en par de años puedes comprarte el último iPhone, inviertan en cosas serias”; “Con 2,500 me compro un apartamento pequeño”; “Pienso que como todo influencer que solo promociona cosas excesivamente caras es un lujo, y si te lo puedes dar, pues disfrútalo, pero al menos yo no gastaría esa cantidad en un celular, obviamente no tienes ningún tipo de otras necesidades porque tú trabajo da para cubrir los gastos”.
La pregunta sobre la mesa sigue siendo la misma que hizo la influencer, ¿pagarías semejante cifra por el iPhone 17 Pro Max en Cuba?
Preguntas frecuentes sobre el costo del iPhone 17 Pro Max en Cuba
¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Cuba?
El iPhone 17 Pro Max en Cuba le costó a la influencer Flavia Blanco 2,500 dólares. Este precio es significativamente más alto que el costo en tiendas oficiales de Apple en Estados Unidos, donde se vende por 1,399 dólares.
¿Por qué es tan caro el iPhone 17 Pro Max en Cuba?
El iPhone es tan caro en Cuba debido a la falta de acceso a canales de distribución oficiales, los altos costos de importación privada y la inflación. Estas condiciones económicas en Cuba elevan significativamente el precio de productos tecnológicos, haciendo que el costo de un iPhone 17 Pro Max sea un 79% más alto en comparación con su precio en Estados Unidos.
¿Es un buen negocio comprar un iPhone 17 Pro Max en Cuba?
Para muchos cubanos, el alto costo del iPhone 17 Pro Max no justifica su compra debido a las múltiples necesidades básicas insatisfechas en la isla. La compra de un dispositivo tan caro puede ser vista como un lujo excesivo en un contexto donde la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas significativas. Sin embargo, para algunos creadores de contenido, un teléfono de alta gama puede representar una inversión en su trabajo.
¿Qué opinan los cubanos sobre pagar 2,500 USD por un iPhone?
Las opiniones están divididas, pero muchos cubanos consideran que el precio de 2,500 USD por un iPhone es un gasto innecesario y prefieren invertir en necesidades básicas como alimentos y vivienda. Algunos ven la compra como un lujo innecesario en un país donde la mayoría de la población enfrenta dificultades económicas significativas, mientras que otros entienden que puede ser una herramienta esencial para influenciadores digitales.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.