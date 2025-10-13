¡Destino hotel en Varadero! Alejandro Cuervo pone a prueba el nuevo carro eléctrico por las carreteras de Cuba

El actor cubano Alejandro Cuervo ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al compartir en Instagram una escapada relámpago junto a su esposa Arletis Rodríguez, rumbo al hotel Vista Azul, en Varadero. Esta mini luna de miel de un solo día, sin niños, vino acompañada de una prueba muy particular: el test de autonomía de su nuevo carro eléctrico.
"Salimos a probar el carro eléctrico y su autonomía y se nos fue el tiempo", escribió Alejandro en la publicación, en la que se le ve al volante del FAW Bestune NAT E5, un vehículo eléctrico de fabricación china distribuido en Cuba por la empresa MCV Comercial S.A. y con un costo de más de 20 mil dólares.
Aunque el auto fue un regalo sorpresa para su esposa, como mostró en un video previo que generó gran repercusión, esta vez le tocó a él manejarlo rumbo al balneario.
“Nos lo merecemos”, comentó al cerrar el video mientras enseñaba la espectacular vista al mar desde la habitación de hotel.
El actor ha recibido tanto felicitaciones como críticas desde que compartió el video en el que sorpende a Arletis. Algunos usuarios se han mostrado escépticos sobre la practicidad del auto en el contexto cubano, preguntándose: ¿cómo se carga un carro eléctrico con los frecuentes apagones?
A pesar de las dudas y los comentarios encontrados, la pareja aprovechó su breve viaje para desconectarse, celebrar el amor y, de paso, seguir generando contenido que no pasa desapercibido, como lo fue su promoción a la empresa mixta MCV Comercial S.A., representante oficial de Mercedes-Benz en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre Alejandro Cuervo y su incursión en el mundo de los autos eléctricos en Cuba
¿Qué modelo de carro eléctrico está probando Alejandro Cuervo en Cuba?
El actor cubano Alejandro Cuervo está probando el FAW Bestune NAT E5, un vehículo eléctrico de fabricación china que tiene una autonomía de 315 kilómetros por carga. Este modelo es distribuido en Cuba por la empresa MCV Comercial S.A. y tiene un precio de más de 20 mil dólares.
¿Cómo se carga un carro eléctrico en Cuba con los frecuentes apagones?
Cargar un carro eléctrico en Cuba puede ser un desafío debido a los frecuentes apagones que sufre el país. La preocupación principal es la falta de una infraestructura confiable de carga, lo que significa que los propietarios de vehículos eléctricos deben planificar cuidadosamente sus sesiones de carga, especialmente en un contexto donde el suministro eléctrico es inestable.
¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores ante la compra del carro eléctrico por parte de Alejandro Cuervo?
La reacción de los seguidores ha sido mixta; mientras algunos felicitan a Alejandro Cuervo por su adquisición, otros expresan escepticismo sobre la practicidad de un carro eléctrico en el entorno cubano actual. Las críticas se centran en la incompatibilidad de estos vehículos con la realidad económica y de infraestructura del país, además de su elevado costo inaccesible para muchos cubanos.
¿Qué papel juega MCV Comercial S.A. en la distribución de autos en Cuba?
MCV Comercial S.A. es una empresa mixta encargada de la distribución de vehículos de marcas como Mercedes-Benz y FAW en Cuba. La empresa se encarga de comercializar autos de lujo y de origen chino, como el FAW Bestune NAT E5, que es el modelo comprado por Alejandro Cuervo, y ha utilizado campañas de marketing con artistas cubanos para promocionar sus vehículos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.