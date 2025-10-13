¡Destino hotel en Varadero! Alejandro Cuervo pone a prueba el nuevo carro eléctrico por las carreteras de Cuba

El actor cubano Alejandro Cuervo ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al compartir en Instagram una escapada relámpago junto a su esposa Arletis Rodríguez, rumbo al hotel Vista Azul, en Varadero. Esta mini luna de miel de un solo día, sin niños, vino acompañada de una prueba muy particular: el test de autonomía de su nuevo carro eléctrico.

"Salimos a probar el carro eléctrico y su autonomía y se nos fue el tiempo", escribió Alejandro en la publicación, en la que se le ve al volante del FAW Bestune NAT E5, un vehículo eléctrico de fabricación china distribuido en Cuba por la empresa MCV Comercial S.A. y con un costo de más de 20 mil dólares.

Aunque el auto fue un regalo sorpresa para su esposa, como mostró en un video previo que generó gran repercusión, esta vez le tocó a él manejarlo rumbo al balneario.

“Nos lo merecemos”, comentó al cerrar el video mientras enseñaba la espectacular vista al mar desde la habitación de hotel.

El actor ha recibido tanto felicitaciones como críticas desde que compartió el video en el que sorpende a Arletis. Algunos usuarios se han mostrado escépticos sobre la practicidad del auto en el contexto cubano, preguntándose: ¿cómo se carga un carro eléctrico con los frecuentes apagones?

A pesar de las dudas y los comentarios encontrados, la pareja aprovechó su breve viaje para desconectarse, celebrar el amor y, de paso, seguir generando contenido que no pasa desapercibido, como lo fue su promoción a la empresa mixta MCV Comercial S.A., representante oficial de Mercedes-Benz en Cuba.

