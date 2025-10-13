¡10 mil dólares en juego! Así puedes participar en "De La Vida Talent Show", el nuevo proyecto de Las Locuras de Miguelín

Los creadores del exitoso canal Las Locuras de Miguelín y el podcast De La Vida vuelven a sorprender a su público con un nuevo proyecto: De La Vida Talent Show, un concurso que busca descubrir a los talentos más diversos y originales.
Las audiciones ya están abiertas y la convocatoria promete romper las redes. Según anunciaron los organizadores, no hay límite de edad ni restricciones de nacionalidad; pueden participar desde niños hasta adultos mayores, de manera individual, en dúos, tríos o grupos.
El formato es completamente libre: canto, baile, comedia, magia, actuación o cualquier habilidad especial tendrán cabida en esta competencia. La única condición es que el video de audición dure un máximo de un minuto y que se envíe a través de WhatsApp acompañado de un documento de identidad al número que aparece en la convocatoria oficial.
El ganador del De La Vida Talent Show se llevará un premio de 10 mil dólares, además de la oportunidad de darse a conocer ante millones de seguidores en las plataformas digitales de los creadores.
El anuncio del proyecto ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios ya se preparan para enviar sus videos y poner a prueba sus talentos.
Con esta iniciativa, los chicos de Las Locuras de Miguelín confirman su capacidad para reinventarse y seguir conectando con el público desde el humor, la creatividad y ahora también desde el talento.
