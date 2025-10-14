Camila Arteche visita el restaurante de Karol G en Colombia y revela cuánto le costó: "Lo único que no nos gustaron fueron..."

La actriz cubana Camila Arteche disfrutó recientemente de una experiencia gastronómica en el restaurante de la cantante colombiana Karol G, ubicado en la zona de Provenza, en Medellín, Colombia.
La popular artista compartió todos los detalles con sus seguidores en redes sociales, desde el ambiente del lugar hasta la comida que degustó.
“Estamos aquí en Provenza, hoy vinimos al restaurante de Karol G y tuvimos que sacar reserva como una semana antes de llegar a Colombia. Solamente pudimos reservar para las 4 de la tarde porque siempre está súper lleno.
Dicen que es muy bueno, así que voy a estar compartiendo la experiencia. ¡Vamos allá!”, comentó la actriz en un video.
Arteche explicó que el restaurante está distribuido en varios niveles: “Este que ven aquí abajo es Carolina, arriba está Provenza y más arriba está el rooftop. Aquí como ven las escaleritas para subir y la decoración es todo con toques de mar porque nos dijeron que a Karol G le encanta”.
La visita tuvo un costo total de 230 dólares entre cuatro personas, según detalló la actriz, quien se mostró satisfecha con la atención, la comida y el ambiente del lugar.
“Nos encantó, lo recomendamos”, afirmó al final del video, mientras mostraba algunos de los platos que probó y diferentes rincones del restaurante, decorado con un estilo tropical-marino.
La popularidad del restaurante, propiedad de una de las artistas más exitosas de la música urbana, ha convertido el lugar en un destino obligado para turistas y fanáticos de Karol G que visitan Medellín.
