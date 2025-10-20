Guatemalteca de origen cubano impone nuevo récord centroamericano en natación

Vídeos relacionados:

La nadadora Melissa Diego, natural de Guatemala y de origen cubano por su padre, hizo historia en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al imponer un récord en la prueba de 100 metros dorso, con un tiempo de 1:02.65, que le valió la medalla de oro.

Con una actuación impecable y gran dominio técnico, Melissa se consolidó como una de las mejores nadadoras de la región, superando a rivales de países con larga tradición en deportes acuáticos.

A este triunfo dorado se suma la medalla de plata conseguida también por la deportista en la prueba de 50 metros dorso, con un tiempo de 29.90 segundos, reafirmando su versatilidad y potencia en la natación centroamericana.

Este destacado desempeño ha sido posible bajo la guía y experiencia de su padre y entrenador, el cubano Juan Manuel Diego Olite, quien reside en Ciudad de Guatemala desde hace más de tres décadas.

Reconocido cariñosamente como Juanma, es una figura respetada en el mundo de la natación y la pesca deportiva, con una amplia trayectoria formando atletas que han logrado importantes resultados en competencias nacionales, centroamericanas, panamericanas y mundiales.

El logro de Melissa Diego no solo representa una victoria personal y familiar, sino también un símbolo del esfuerzo compartido entre Guatemala y Cuba, por el desarrollo de un deporte como la natación.

“Su velocidad, técnica y determinación, la colocan entre las mejores de la región”, fueron las palabras de la Federación Nacional de Natación de Guatemala en sus redes sociales tras conocer el récord centroamericano que marcó la nadadora.