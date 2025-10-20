Guatemalteca de origen cubano impone nuevo récord centroamericano en natación

Vídeos relacionados:
La nadadora Melissa Diego, natural de Guatemala y de origen cubano por su padre, hizo historia en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al imponer un récord en la prueba de 100 metros dorso, con un tiempo de 1:02.65, que le valió la medalla de oro.
Con una actuación impecable y gran dominio técnico, Melissa se consolidó como una de las mejores nadadoras de la región, superando a rivales de países con larga tradición en deportes acuáticos.
A este triunfo dorado se suma la medalla de plata conseguida también por la deportista en la prueba de 50 metros dorso, con un tiempo de 29.90 segundos, reafirmando su versatilidad y potencia en la natación centroamericana.
Este destacado desempeño ha sido posible bajo la guía y experiencia de su padre y entrenador, el cubano Juan Manuel Diego Olite, quien reside en Ciudad de Guatemala desde hace más de tres décadas.
Reconocido cariñosamente como Juanma, es una figura respetada en el mundo de la natación y la pesca deportiva, con una amplia trayectoria formando atletas que han logrado importantes resultados en competencias nacionales, centroamericanas, panamericanas y mundiales.
Lo más leído hoy:
El logro de Melissa Diego no solo representa una victoria personal y familiar, sino también un símbolo del esfuerzo compartido entre Guatemala y Cuba, por el desarrollo de un deporte como la natación.
“Su velocidad, técnica y determinación, la colocan entre las mejores de la región”, fueron las palabras de la Federación Nacional de Natación de Guatemala en sus redes sociales tras conocer el récord centroamericano que marcó la nadadora.
Preguntas frecuentes sobre el récord centroamericano de Melissa Diego en natación
¿Quién es Melissa Diego y qué logro alcanzó en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025?
Melissa Diego es una nadadora guatemalteca de origen cubano que hizo historia al imponer un récord en la prueba de 100 metros dorso con un tiempo de 1:02.65, obteniendo la medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Su actuación la consolida como una de las mejores nadadoras de la región.
¿Qué papel juega el padre de Melissa Diego en su carrera deportiva?
El padre de Melissa, Juan Manuel Diego Olite, es su entrenador y ha sido fundamental en su desarrollo como nadadora. Reside en Ciudad de Guatemala desde hace más de tres décadas y es una figura respetada en el ámbito de la natación y la pesca deportiva. Su amplia experiencia ha sido clave en la formación de atletas exitosos.
¿Qué impacto tiene el logro de Melissa Diego en la relación deportiva entre Guatemala y Cuba?
El éxito de Melissa Diego simboliza el esfuerzo conjunto de Guatemala y Cuba en el desarrollo del deporte, especialmente la natación. Su éxito representa una victoria personal y familiar, y resalta la cooperación entre ambos países en el ámbito deportivo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.