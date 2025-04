Vídeos relacionados:

Una joven cubana obtuvo medalla de oro en el X Abierto de Natación de República Dominicana 2025, que concluye este domingo.

La atleta de Villa Clara Laurent Estrada sobresalió en la prueba de 50 metros en estilo libre, con un tiempo de 26:95 segundos, según reportó la emisora La Reina Radial del Centro.

Estrada también alcanzó plata en 100 metros en espalda, y Vladimir Hernández se impuso con el oro en 400 metros libre.

A pesar de haber acudido a la justa deportiva con gripe, la villaclareña logró hacer en el estilo espalda 1:04.74 minutos. En esa misma categoría, pero en 50 metros, había alcanzado también la plata el viernes.

"No me he sentido del todo bien en los últimos días por una enfermedad respiratoria que me mantuvo con fiebre durante tres días y me obligó a alejarme de entrenamientos y actividades cotidianas", dijo la cubana de 21 años.

A las tres medallas de Estrada y el registro de Vladimir Hernández se suman los resultados del habanero Yadiel Estrada, quien volvió a sobresalir entre los más jóvenes del grupo que representa a Cuba.

En la competencia ganó su segunda presea de oro entre los de 15-16 años.

"Estoy muy contenta con los resultados de Vladimir, así como por Yadiel, quien asiste a su segunda competencia internacional, ya que debutó en los juegos escolares de Venezuela el año pasado. Espero de ellos mucho más en las dos restantes jornadas", expresó Mirta Díaz, entrenadora de ambos.

En un momento en que el deporte cubano atraviesa por una grave crisis, la líder de la natación en Cuba, Elisbet Gámez, anunció el pasado año que se alejaba de las piscinas por un tiempo.

Dijo que se tomaría un descanso, pero "no significa que sea mi final, espero volver más fuerte y con muchos deseos de luchar para los Juegos de Santo Domingo 2026".

Explicó que su decisión se basaba en sus últimos fracasos, entre ellos el haber sido desclasificada para los Juegos Olímpicos de París 2024; y a que había estado agobiada con "sentimientos de tristeza, angustia y desesperanza, y falta de confianza en el proceso".

La carencia de infraestructura adecuada y oportunidades ha llevado a muchos deportistas a abandonar el país en busca de mejores condiciones para desarrollar sus carreras. Esta situación se refleja en el deterioro de los resultados deportivos y en la creciente tendencia de fugas durante competencias internacionales.

