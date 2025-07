“Siento que gané el oro de mi vida”: Paratleta cubano recibe la nacionalidad chilena

Vídeos relacionados:

La historia de Yunerki Ortega Ponce, como la de tantos cubanos que han echado raíces lejos de su tierra, es una mezcla de dolor, resiliencia y esperanza. Este martes, su vida dio un giro emocional y simbólico, cuando el Senado chileno aprobó el proyecto de ley que le concede la nacionalidad por gracia, y el atleta no pudo contener las lágrimas.

“Siento una alegría tremenda, como si hubiese ganado una medalla de oro olímpica... pero esto es más grande”, declaró a El Deportivo, con el corazón todavía agitado por la noticia. Ortega, quien llegó a Chile como parte de una delegación deportiva a los VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, ha reconstruido su vida y su carrera con disciplina y empeño.

Antes de perder la vista, practicaba karate. Pero fue en la oscuridad donde encontró una nueva luz: la natación paralímpica, a la que se lanzó sin saber nadar. “Me hablaron del deporte paralímpico en 2015. No sabía nadar, pero acepté el reto. En un año y medio ya estaba en la selección y gané medalla en los Juegos Parapanamericanos”, cuenta con orgullo.

Hoy, como triatleta, forma parte de la selección chilena y hace solo tres semanas logró medalla de bronce en una competencia continental en Colombia. “Llevé a Chile al podio. Estuve entre las banderas premiadas”, celebra.

Aunque el reconocimiento es motivo de fiesta, Yunerki tiene un motivo aún más íntimo para emocionarse: su madre. “Esto me acerca a lo que más anhelo: tener a mi mamá conmigo. Poder abrazarla en este gran país que nos abre las puertas”, dice conmovido. Su sueño ahora es traerla legalmente a Chile y vivir junto a ella el fruto de tantos sacrificios.

“Ayer hablé con ella y está súper emocionada. Sabe que esto nos acerca más. Está feliz y yo también”, expresó.

Oriundo de Ranchuelo, en Villa Clara, desapareció el 17 de noviembre de 2023 de la Villa Panamericana en Santiago de Chile. Había terminado de competir en los 50 metros libres categoría S11 (para atletas ciegos) y ocupó un modesto quinto lugar. Pero ese resultado fue lo de menos. Esa noche, el nadador cubano empacó sus pertenencias y se marchó en silencio, sin avisar a nadie.

La jefatura de la delegación cubana denunció su desaparición ante Carabineros. Las cámaras no registraron su salida. El parte oficial lo reportó como “extraviado”, pero lo que realmente ocurrió fue que este joven rompió las cadenas de un sistema que le negaba el derecho a decidir su futuro.

Ortega no olvida a quienes lo han apoyado en su travesía. Agradeció especialmente a la diputada Érika Olivera, al Congreso, y a quienes lo ayudaron desde que llegó. “Hay mucha gente que me ha tendido su mano. Le agradezco a Alberto Maresma, que me abrió su casa desde el primer día, y a Mijail Bonito. Y nuevamente a la diputada, por su gran corazón”, expresó.

Más allá de lo deportivo, Yunerki quiere ser un referente para otros jóvenes. “Quiero ser una inspiración para los niños. Que vean que no hay que rendirse nunca, ni ante la adversidad”, afirma.

Con la mirada puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, Ortega entrena a diario con una meta clara: “Quiero llevar el para triatlón chileno a lo más alto. Es mi manera de retribuir todo lo que este país ha hecho por mí”.