Iglesia católica llama a rezar por Santiago de Cuba ante la amenaza del huracán Melissa

La Iglesia católica llamó este lunes a los fieles a orar por la protección de Santiago de Cuba ante la inminente llegada del huracán Melissa de categoría 5, que amenaza con impactar la región oriental con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora.

Según publicó el Arzobispado de Santiago de Cuba en su perfil oficial de Facebook, la plegaria titulada “Oración por Santiago de Cuba ante el paso del Huracán Melissa” invoca a Dios para que detenga “la furia de los vientos” y proteja a quienes más sufren.

Captura Facebook / Arzobispado de Santiago de Cuba

"Extiende tu mano poderosa y detén la furia de los vientos; protege nuestras casas, nuestros templos y a todos los que más sufren", recalcó el texto.

A pocas horas de que Melissa impacte con fuerza catastrófica el oriente de Cuba, el texto subrayó: "Oh Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas con sabiduría los cielos y la tierra, mira con bondad a tus hijos que habitan esta ciudad de Santiago de Cuba, amenazada por la fuerza del huracán Melissa".

La oración de súplica pide serenidad para los corazones, prudencia para las autoridades y fortaleza para quienes sirven y socorren a los demás, al tiempo que exhorta a la unión entre los cubanos ante la adversidad.

“Haz que esta prueba nos una como hermanos y que, al pasar la tormenta, sepamos reconocer que tu misericordia es más grande que cualquier tempestad”, expresa la oración.

El llamado del Arzobispado se produce mientras la Defensa Civil decretó en fase de alarma ciclónica a seis provincias del oriente del país, incluida Santiago de Cuba, donde los preparativos continúan ante el inminente paso del poderoso huracán Melissa.

El régimen cubano afirmó este lunes que el sistema de salud en Santiago de Cuba se encuentra preparado para enfrentar el paso del poderoso huracán Melissa con categoría 5, con medidas de prevención y atención médica para proteger a la población.

No obstante, el reporte de la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) contrasta con la realidad del sistema sanitario cubano, que atraviesa una profunda crisis marcada por la escasez de insumos, la falta de medicamentos básicos y las denuncias de colapso en hospitales provinciales.

De igual forma, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró este lunes que ya están preparadas las brigadas de linieros que asumirán las labores de recuperación del sistema eléctrico en la región oriental del país tras el paso del huracán Melissa.