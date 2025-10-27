Gobierno asegura tener preparadas brigadas de linieros para recuperación tras paso de huracán Melissa por el oriente

Vídeos relacionados:

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró este lunes que ya están preparadas las brigadas de linieros que asumirán las labores de recuperación del sistema eléctrico en la región oriental del país tras el paso del huracán Melissa.

El anuncio fue publicado en la red social X, acompañado de una imagen que muestra una caravana de camiones, ómnibus y trabajadores eléctricos con banderas cubanas. “El compromiso y la valentía, nadie los puede bloquear”, escribió el funcionario.

La publicación, también compartida por la Unión Eléctrica (UNE), forma parte de la narrativa oficial sobre la preparación ante el inminente impacto del huracán, que ya alcanzó la categoría 5. Desde Guantánamo, el Consejo de Defensa Provincial difundió imágenes de un acto simbólico de abanderamiento de una brigada militar de rescate y salvamento, reforzando el mensaje gubernamental de organización previa al desastre.

Sin embargo, la reacción ciudadana en redes sociales ha estado marcada por el escepticismo y la crítica. Para muchos cubanos, el anuncio oficial contrasta con una realidad en la que los apagones se han vuelto crónicos, incluso sin la presencia de un evento meteorológico. “Aquí lo único que ustedes tienen bloqueado es la energía eléctrica”, comentó un usuario. Otro cuestionó directamente: “Lo que tienen que hacer es poner la corriente, hp”.

El tono de los comentarios va desde la frustración hasta la burla. “Van a tener pincha de la grande, porque con lo frágil que está el sistema eléctrico no va a quedar títere con cabeza”, señaló un internauta.

Algunos ironizaron sobre el momento del anuncio: “Están preparados para quitar la corriente durante dos semanas seguro”, “Eso es para que el pueblo piense que están preocupados en ponernos la electricidad una vez que pase el huracán. Un circo bien montado”. Otros dudaron de la autenticidad de las imágenes, asegurando que “esa foto es más vieja que el que la publicó” o que “eso es de Google”.

Las quejas llegan también desde barrios específicos. En Santa Amalia, en La Habana, residentes reportaron cortes constantes: “Toda la noche quita y pon, y seguimos sin corriente”. Desde Holguín, una mujer escribió: “Desde anoche estamos en apagón y aún no pasa Melissa. Según la Defensa Civil, iban a priorizar el oriente, pero parece que la prioridad es en apagones donde lo están priorizando”. En Camagüey, las interrupciones ya superan las 14 horas seguidas, sin señales de mejoría.

A esto se suma el malestar por la repentina aparición de recursos. “Qué rápido apareció el combustible y hasta ómnibus… pero cuando uno necesita transporte, pasan vacíos y ni te miran”, lamentó un ciudadano. La sensación generalizada es que el régimen solo muestra eficiencia cuando se trata de propaganda, pero no en el servicio cotidiano: “Para media hora de corriente no hay apuro”, ironizó otra persona. “Van a aprovechar el apagón masivo del oriente para sacar de línea a la Guiteras y seguir con los mismos apagones de siempre”, apuntó otro comentario que refleja una sospecha recurrente.

El boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes, emitido este lunes a las 8:00 a.m., confirma que el huracán Melissa mantiene vientos sostenidos de 260 km/h, con una presión central de 913 hPa. El centro del ciclón se localiza a unos 515 kilómetros al suroeste de Guantánamo y continúa avanzando lentamente hacia el oeste a 6 km/h.

Se espera que el núcleo de Melissa cruce sobre Jamaica esta noche y el martes, y que toque tierra en el oriente de Cuba durante la noche del martes o madrugada del miércoles. Las autoridades han emitido alertas de huracán para Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y de tormenta tropical para Las Tunas.

Según el pronóstico, el ciclón podría dejar hasta 500 milímetros de lluvia en zonas montañosas, causar deslizamientos de tierra, marejadas ciclónicas de hasta 2,7 metros e inundaciones severas en el litoral suroriental. Los vientos destructivos y el tamaño del sistema hacen prever afectaciones mayores incluso antes de que su ojo toque tierra.

Las autoridades han comenzado a aplicar medidas urgentes de evacuación en toda la región oriental. Más de 650,000 personas están siendo desplazadas, las clases fueron suspendidas desde Guantánamo hasta Camagüey y se paralizó el transporte terrestre, marítimo y aéreo en las provincias bajo advertencia.

La crisis eléctrica que atraviesa el país desde hace meses agrava aún más la situación. El domingo, la UNE ya había informado sobre apagones severos en todo el territorio nacional por déficit de generación superior a los 1,700 megawatts. Esto ha dejado sin servicio eléctrico a miles de hogares, sin que el huracán haya tocado aún suelo cubano.

La llegada de Melissa coincide con un escenario de alta vulnerabilidad para la infraestructura nacional, sin capacidad de respuesta real ante una emergencia de esta magnitud.

En este contexto, el anuncio de brigadas “listas” ha sido recibido por muchos como un intento de encubrir la falta de soluciones estructurales. “Van a venir a poner los cables que se caigan, y los postes también, pero corriente lo dudo”, resumió un usuario, reflejando el sentir de una ciudadanía que vuelve a enfrentar una crisis mayor con incertidumbre y oscuridad.