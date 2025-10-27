Evacúan a más de 13 mil personas en San Antonio del Sur ante la inminente llegada del huracán Melissa

Las autoridades cubanas emprendieron una evacuación masiva en el municipio de San Antonio del Sur, provincia de Guantánamo, donde más de 13 mil habitantes están siendo trasladados hacia centros de protección y refugios habilitados, ante la inminente llegada del huracán Melissa, un poderoso sistema de categoría 5 que amenaza con golpear el oriente cubano en las próximas horas.

Videos compartidos por el comunicador Ramón Pelegrín Hartemán mostraron una extensa caravana de más de 20 ómnibus de empresas estatales, escoltados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y personal de salvamento, evacuando a familias completas rumbo a la ciudad de Guantánamo durante la noche del domingo.

En las imágenes se observan mujeres, ancianos y niños cargando mochilas y bolsas con sus pertenencias, mientras se organizan bajo la supervisión de las autoridades locales.

“Este es el pueblo de San Antonio del Sur que va saliendo rumbo a Guantánamo. Tenemos más de 20 guaguas de momento, pero se necesita un número mayor. La decisión del Consejo de Defensa es salvar la vida a la población, porque esa es la tarea número uno”, afirmó Pelegrín en una transmisión desde la calle central del municipio, punto de embarque hacia las zonas seguras.

El Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo y su homólogo municipal en San Antonio del Sur ordenaron la evacuación total del territorio, tras constatar el deterioro de las condiciones meteorológicas en la costa sur.

Según afirmó Pelegrín en sus redes sociales, el mar ya comenzaba a penetrar tierra adentro en la zona de Playa Sabanalamar, donde el oleaje eliminó bancos de arena y alcanzó áreas cercanas a las viviendas.

“El mar se está tirando para toda la zona de la salina. La carretera sigue rota desde el paso del huracán Óscar el año pasado, y no se puede llegar hasta allí. Todo está descompuesto”, describió el comunicador, mostrando imágenes del avance del agua sobre la costa.

La Universidad de Guantánamo informó en Facebook que en su residencia estudiantil ya alberga a más de 300 evacuados procedentes de San Antonio del Sur, mientras brigadas de salvamento y rescate permanecen desplegadas para responder ante posibles emergencias.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que Melissa mantiene vientos sostenidos de 260 km/h, con un rumbo que la llevará muy cerca del litoral suroriental de Cuba en las próximas 48 horas.

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo permanecen bajo alerta ciclónica, ante la posibilidad de lluvias torrenciales, marejadas e inundaciones costeras.

San Antonio del Sur, uno de los municipios más vulnerables del oriente cubano, aún no se recupera completamente de los daños causados por el huracán Óscar en 2024, que dejó viviendas destruidas, carreteras colapsadas y pérdidas humanas.

Hoy, su población vuelve a enfrentar el miedo y la incertidumbre, mientras el país entero sigue con preocupación la evolución de Melissa.