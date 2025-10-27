Modelo cubano cuenta cómo se prepara para recibir al huracán Melissa en Santiago de Cuba

El modelo cubano Damián Cobas Massó, conocido por ganar el Premio Míster Cuba 2023 y renunciar al título por motivos personales, compartió con sus seguidores cómo enfrenta la llegada del huracán Melissa, que amenaza varias zonas del oriente del país.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven santiaguero describió en pocas palabras las dificultades que atraviesa junto a su familia para prepararse ante el inminente paso del ciclón. Asume el reto con relativo optimismo y como buen "Míster Cuba", no perdió la sonrisa a pesar de las adversidades.
“Bueno, la gente me pregunta cómo estoy, si falta algo... Faltar faltan muchas cosas, pero ahora mismo tenemos corriente. La dejarán unas tres horas más o menos, lo que nos dará tiempo para cargar los teléfonos, las lámparas, hacer algo de comida”, explicó Cobas con un tono de resignación.
El modelo también comentó que no ha podido lavar ni almacenar suficiente agua, porque el servicio está interrumpido en la ciudad.
“Quería lavar pero no puedo porque todavía no tenemos agua y hay que preservar la que tenemos para beber. Ya uno no sabe ni qué hacer. Sin comida, o con poca comida, sin corriente, sin agua y con una tormenta que viene por ahí. ¿Qué les puedo decir?”, expresó.
Sus palabras reflejan la precariedad con la que muchos cubanos enfrentan fenómenos naturales como los huracanes, en medio de los apagones, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos que azotan al país.
Damián Cobas, quien ha seguido su carrera en el modelaje tras su renuncia al título nacional, aprovechó la oportunidad para mostrar empatía y solidaridad con sus seguidores, muchos de los cuales atraviesan la misma situación ante el paso de Melissa.
En los comentarios, decenas de usuarios le desearon fuerza y protección, mientras otros compartieron mensajes de apoyo y denunciaron las difíciles condiciones que vive la población en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el huracán Melissa y la situación en Cuba
¿Cuál es la situación actual en Santiago de Cuba ante la llegada del huracán Melissa?
La situación en Santiago de Cuba es de incertidumbre y desamparo ante el inminente paso del huracán Melissa. La población enfrenta prolongados cortes eléctricos, escasez de agua potable y alimentos, y una falta de respaldo institucional adecuado. La comunidad busca prepararse como puede, mientras las autoridades parecen tardar en adoptar medidas efectivas.
¿Cómo está afectando la crisis energética a la preparación para el huracán Melissa?
La crisis energética está afectando gravemente la preparación para el huracán Melissa. Los cubanos enfrentan apagones de más de 18 horas diarias, lo que limita la capacidad de informarse y prepararse adecuadamente para el fenómeno meteorológico. La falta de electricidad también dificulta la conservación de alimentos y el acceso a servicios básicos.
¿Qué medidas ha tomado la Defensa Civil de Cuba ante el huracán Melissa?
La Defensa Civil de Cuba ha emitido un conjunto de indicaciones prioritarias para enfrentar el huracán Melissa. Estas incluyen la evacuación de personas en zonas de riesgo, la protección de la población vulnerable, asegurar servicios de salud, garantizar puntos de carga para equipos de comunicación y mantener la comunicación permanente con la población. Sin embargo, la implementación de estas medidas se ve afectada por la crisis energética y la falta de recursos.
¿Cómo se está preparando la comunidad ante la falta de apoyo institucional?
La comunidad se está organizando con acciones de autoprotección y solidaridad. Ante la falta de apoyo institucional, los residentes están tomando medidas preventivas por su cuenta, como asegurar sus viviendas, almacenar agua y alimentos, y ayudarse mutuamente. En redes sociales, se enfatiza la importancia de la cooperación comunitaria para enfrentar la situación.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.