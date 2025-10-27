Primeras marejadas del huracán Melissa comienzan a sentirse en la costa sur del oriente cubano

Las primeras marejadas asociadas al huracán Melissa ya han alcanzado el litoral sur de la provincia de Granma, elevando el nivel del agua.

Según un post del canal local CNC TV Granma, “como se anticipó, a partir de hoy se han iniciado fuertes marejadas en el litoral sur de la región oriental de Cuba”. En el video que acompaña la publicación, se aprecia el mar batir sin pausa.

Desde Punta de Piedra, cerca de Marea del Portillo, el testigo Yunior Blanco comenta: “Se va viendo cómo va incrementando la fuerza del mar… ya pueden ver cómo el mar”, mientras el oleaje se cierne contra la costa rocosa.

En paralelo, una dirigente del municipio de Pilón, también en Granma documentaba más temprano en un video cómo “ya se ha elevado el nivel del agua del mar y miren ya las olas, la fuerza que tiene, la incidencia del viento”.

La combinación de vientos que ya se fortalecen y un oleaje que no deja respiro pone al oriente cubano en una situación crítica. De acuerdo con reportes de Instituto de Meteorología de Cuba y otros medios, Melissa se ha intensificado de forma rápida sobre aguas cálidas del mar Caribe, alcanzando vientos máximos sostenidos alrededor de 220 km/h y se espera que se convierta en huracán mayor en las próximas horas.

Las provincias del oriente de la isla han sido puestas en alerta, ante la posibilidad de lluvias extremas (150-300 mm, incluso hasta 450 mm) y marejadas ciclónicas.

Lo más leído hoy:

Las imágenes que están emergiendo desde el sur de Granma no solo sirven como advertencia visual, sino también como testimonio humano del vértigo que causa ver el mar ganar terreno.

Este escenario trasciende lo meteorológico y entra lo social. La región oriental de Cuba afronta apagones prolongados, falta de agua potable y viviendas deterioradas, lo que multiplica la vulnerabilidad de miles de familias ante un evento de esta magnitud.

Mientras tanto, desde CNC TV Granma se insta a evitar paseos por la costa o cualquier actividad náutica en estas zonas. Como lo dice el mensaje: “El fenómeno afectará con mayor fuerza, en las próximas horas, los mares al sur de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.”