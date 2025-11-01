Amanda, la niña cubana trasplantada en España, celebra su primer Halloween llena de vida

Vídeos relacionados:
Con un sombrero de bruja, una calabaza en las manos y una sonrisa que lo dice todo, Amanda Lemus Ortiz celebró su primer Halloween tras un año marcado por la esperanza, la lucha y el milagro de la vida.
La historia de esta pequeña cubana conmovió a miles dentro y fuera de la isla. Diagnosticada con una enfermedad hepática grave, Amanda viajó desde Cuba a España para someterse a un trasplante de hígado que le devolvió la posibilidad de una infancia plena. Su caso, seguido paso a paso por la comunidad cubana en el exilio, se convirtió en símbolo de solidaridad y fe colectiva.
Hoy, gracias a una intervención quirúrgica exitosa y a un tratamiento médico continuo, Amanda disfruta de una vida saludable, como mostró en las fotos compartidas por la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs.
“Celebramos con inmensa gratitud el increíble progreso de Amanda”, escribió Laffita, quien acompañó desde el inicio la campaña que permitió su traslado y atención médica en España.
En su mensaje, la activista agradeció el esfuerzo de los profesionales de la salud y el amor incondicional de los padres de Amanda, que no dudaron en alzar la voz por el bienestar de su hija.
También recordó la difícil realidad de muchos niños cubanos que no tienen acceso a tratamientos especializados y urgió a que “la salud de nuestros hijos no dependa de una mejoría temporal, sino de una solución duradera”.
Las imágenes de Amanda disfrazada de brujita, con la misma sonrisa que tiempo atrás parecía imposible, son el reflejo de una historia que trascendió fronteras. La niña que un día llegó a España en estado crítico ahora ríe, juega y celebra la vida, recordándonos que la esperanza puede más que la adversidad.
“Porque nuestros niños merecen vivir con la esperanza de un futuro mejor”, escribió Laffita. Y Amanda, con su sonrisa, parece decir que ese futuro ya empezó.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Amanda, la niña cubana trasplantada en España
¿Cuál fue el diagnóstico de Amanda antes de su trasplante de hígado en España?
Amanda fue diagnosticada con una enfermedad hepática grave, específicamente atresia de las vías biliares, lo que hacía imprescindible un trasplante de hígado para salvar su vida.
¿Cómo logró Amanda ser trasplantada en España?
Gracias a una campaña de solidaridad, Amanda obtuvo una visa humanitaria que le permitió viajar a España, donde pudo recibir el trasplante de hígado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. La intervención fue un éxito y marcó un cambio significativo en su vida.
¿Cómo ha sido la recuperación de Amanda tras el trasplante?
La recuperación de Amanda ha sido positiva y esperanzadora. Aunque enfrenta un trastorno del lenguaje, su evolución es constante y ya está lista para comenzar la escuela, rodeada de atención médica y familiar.
¿Qué simboliza la historia de Amanda para la comunidad cubana?
Amanda se ha convertido en un símbolo de esperanza y solidaridad para muchos cubanos. Su historia refleja la importancia de la ayuda internacional y la unión de la comunidad para desafiar las limitaciones del sistema de salud cubano, que a menudo falla en proporcionar soluciones médicas críticas.
