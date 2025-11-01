Amanda, la niña cubana trasplantada en España, celebra su primer Halloween llena de vida

Vídeos relacionados:

Con un sombrero de bruja, una calabaza en las manos y una sonrisa que lo dice todo, Amanda Lemus Ortiz celebró su primer Halloween tras un año marcado por la esperanza, la lucha y el milagro de la vida.

La historia de esta pequeña cubana conmovió a miles dentro y fuera de la isla. Diagnosticada con una enfermedad hepática grave, Amanda viajó desde Cuba a España para someterse a un trasplante de hígado que le devolvió la posibilidad de una infancia plena. Su caso, seguido paso a paso por la comunidad cubana en el exilio, se convirtió en símbolo de solidaridad y fe colectiva.

Hoy, gracias a una intervención quirúrgica exitosa y a un tratamiento médico continuo, Amanda disfruta de una vida saludable, como mostró en las fotos compartidas por la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs.

Captura de Facebook/Lara Crofs

“Celebramos con inmensa gratitud el increíble progreso de Amanda”, escribió Laffita, quien acompañó desde el inicio la campaña que permitió su traslado y atención médica en España.

En su mensaje, la activista agradeció el esfuerzo de los profesionales de la salud y el amor incondicional de los padres de Amanda, que no dudaron en alzar la voz por el bienestar de su hija.

También recordó la difícil realidad de muchos niños cubanos que no tienen acceso a tratamientos especializados y urgió a que “la salud de nuestros hijos no dependa de una mejoría temporal, sino de una solución duradera”.

Captura de Facebook/Lara Crofs

Las imágenes de Amanda disfrazada de brujita, con la misma sonrisa que tiempo atrás parecía imposible, son el reflejo de una historia que trascendió fronteras. La niña que un día llegó a España en estado crítico ahora ríe, juega y celebra la vida, recordándonos que la esperanza puede más que la adversidad.

“Porque nuestros niños merecen vivir con la esperanza de un futuro mejor”, escribió Laffita. Y Amanda, con su sonrisa, parece decir que ese futuro ya empezó.