Germán Mesa defiende la presencia de Alfredo Despaigne en el “team” Cuba: “Representa el espíritu de este equipo”

El director técnico del equipo Cuba de béisbol, Germán Mesa, salió en defensa de la convocatoria de Alfredo Despaigne, asegurando que su presencia en la nómina para la Copa América de Béisbol Panamá 2025 trasciende las estadísticas y simboliza la identidad, el carácter y la unidad del conjunto nacional.
Durante una conferencia de prensa en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, Mesa respondió a preguntas de los medios sobre la inclusión del veterano granmense, subrayando que su rol va más allá del bate.
“Despaigne es un referente dentro y fuera del terreno. Es un hombre que guía a los más jóvenes, transmite disciplina y representa el espíritu de este equipo”, afirmó el estratega en declaraciones recogidas por Prensa Latina.
Despaigne, el emblema de liderazgo
El manager explicó que, pese a su veteranía, Despaigne mantiene su compromiso y forma física, y que su experiencia internacional es una ventaja invaluable para un torneo de alto nivel.
“Es un jugador con carácter, acostumbrado a escenarios grandes. Tenerlo en el roster aporta liderazgo, confianza y ejemplo. En una plantilla joven, esa presencia es esencial”, dijo Mesa.
El slugger granmense, quien ha sido capitán del equipo nacional en múltiples eventos, regresa como símbolo de continuidad y orgullo, en un momento donde el béisbol cubano intenta reconstruir su mística competitiva en el ámbito continental.
Versatilidad y equilibrio en la plantilla
Más allá del caso de Despaigne, Germán Mesa defendió la estructura integral del equipo, que se dio a conocer el domingo y combina jugadores experimentados con figuras en ascenso.
“Buscamos versatilidad. Queremos peloteros capaces de desempeñar varias funciones y adaptarse a distintas situaciones de juego”, explicó.
Sobre las críticas por la ausencia de un antesalista y camarero titulares, el técnico argumentó que el objetivo fue apostar por la flexibilidad táctica.
“Tailon Sánchez y Luis Vicente Mateo son ejemplos de esa filosofía. Ambos pueden moverse por el cuadro con solvencia y cumplir distintos roles según las necesidades del torneo.”
En cuanto al pitcheo, Mesa destacó que el cuerpo técnico priorizó la polivalencia y la capacidad de respuesta en distintos contextos.
“Tenemos lanzadores que pueden abrir, relevar y cerrar. La idea es disponer de un staff capaz de adaptarse a cualquier escenario”, detalló.
Cuba afronta un grupo de alto nivel
Cuba integrará el Grupo A del certamen, junto a México, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, considerado por los especialistas como uno de los más exigentes del torneo.
La selección comenzará su concentración este martes en Matanzas, antes de viajar al istmo panameño.
La Copa América de Béisbol 2025, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre, reunirá a 12 selecciones divididas en dos grupos, con los tres primeros de cada llave avanzando a la Super Ronda (19-21 de noviembre).
Las medallas se definirán el 22, en una competencia que promete ser una prueba clave para el nuevo ciclo competitivo del béisbol cubano.
