Cuba revela su roster oficial para la Copa América de Béisbol Panamá 2025

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) dio a conocer este domingo el equipo nacional que representará a Cuba en la Copa América de la disciplina, torneo que se celebrará del 13 al 22 de noviembre en Panamá y que servirá como antesala a futuros eventos continentales.

El conjunto —compuesto por 27 jugadores entre receptores, infielders, jardineros y lanzadores— iniciará su concentración este martes en la ciudad de Matanzas, sede de la preparación previa a la salida hacia territorio panameño, expuso el sitio digital JIT.

Un roster con mezcla de experiencia e internacionales

La nómina oficial incluye tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y trece lanzadores, varios de ellos con experiencia en ligas extranjeras.

Entre los nombres más destacados aparecen Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert, Roel Santos, Yoennis Yera y Bárbaro Arruebarruena, todos con trayectoria internacional, mientras que el manager será Germán Mesa.

Otros peloteros actualmente contratados en el extranjero —en países como Japón, Venezuela y Nicaragua— también formarán parte del grupo, reforzando el carácter mixto del plantel.

Preparación y calendario competitivo

Cuba comenzará su concentración el martes en Matanzas, bajo la dirección de Germán Mesa Fresneda, con la supervisión técnica de un cuerpo de entrenadores encabezado por Pedro Luis Lazo (pitcheo), Omar Linares (ofensiva) y Noelvis González (coach de banca).

El equipo ofrecerá más detalles en conferencia de prensa este lunes a las 11:00 a.m., en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, en La Habana.

Durante la fase de grupos, Cuba competirá en el Grupo A, junto a Nicaragua (13), Venezuela (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17).

El Grupo B estará integrado por Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la ronda final, que se disputará entre el 19 y el 22 de noviembre.

Roster oficial del equipo Cuba

Receptores (3):

Andrys Pérez García (MTZ), Andy Yaniel Cosme Oliva (ART), Raidel Abel Sánchez Trutié (SCU).

Jugadores de cuadro (6):

Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (CFG), Cristian Rodríguez García (VCL/Japón), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (PRI), Alexei Ramírez Rodríguez (PRI), Yoel Yanqui Vera (SCU/Nicaragua).

Jardineros (5):

Yoelkis Guibert Stevens (SCU/Nicaragua), Roel Santos Martínez (GRA/Venezuela), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (CMG), Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores (13):

Pavel Hernández Bruces (IND), Frank Luis Medina García (PRI), Darío Sarduy Medina (VCL/Japón), Yoennis Yera Montalvo (MTZ/Venezuela), Armando Dueñas Moré (MTZ/Nicaragua), Yunier Batista Ramírez (CAV), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Yunieski García Viera (ART), Yusniel Padrón Artiles (HAB/Venezuela), Randy Román Martínez Pacheco (PRI/Japón), Yadián Martínez Pérez (MAY), Michel Cabrera Rodríguez (HOL) y Geonel Gutiérrez Jiménez (ART).

Matanzas será el punto de partida

Con Matanzas como sede de concentración, el objetivo del cuerpo técnico será afinar la cohesión del grupo, fortalecer la ofensiva y preparar una rotación de pitcheo estable de cara al exigente calendario de Panamá.

El debut ante Nicaragua marcará el inicio de una prueba clave para evaluar el estado actual del béisbol cubano y su capacidad competitiva en el contexto continental.