Melania Trump es nombrada "Patriota del Año"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue reconocida como “Patriota del Año” en la séptima edición de los Fox Nation Patriot Awards, celebrada en el Tilles Center for the Performing Arts, en Brookville (Nueva York).

El galardón, entregado por Sean Hannity, distingue a personalidades cuyas acciones encarnan el servicio, el valor y el compromiso cívico; en esta ocasión, subrayó la labor de Trump en defensa de la infancia y su impulso a iniciativas para proteger a menores y fortalecer programas de acogimiento familiar.

Durante su discurso, la primera dama, natural de Eslovenia, llamó a “celebrar a quienes se atreven a pensar diferente” y a “abrazar el espíritu de la ambición”, mensaje con el que hiló su visión de la innovación como forma de patriotismo.

El reconocimiento llega en un momento en que la primera dama ha ampliado su agenda nacional e internacional.

La Casa Blanca resaltó logros recientes como la aprobación de la ley “TAKE IT DOWN” —dirigida a combatir la explotación y extorsión en línea de menores, incluidas imágenes no consentidas y deepfakes— y la inclusión de 25 millones de dólares en el presupuesto federal para vivienda y apoyo a jóvenes que egresan del sistema de acogida.

En su intervención, Trump defendió que el “logro personal impulsa el progreso colectivo” y reivindicó el papel de los innovadores que, desde la cultura hasta la tecnología, “cambian el mundo con su talento y esfuerzo”.

En el plano internacional, Melania Trump ha promovido acciones vinculadas a la reunificación de niños ucranianos con sus familias en el contexto de la guerra, y presentó una “carta de paz” al presidente ruso Vladímir Putin durante una cumbre en Alaska.

Según el recuento ofrecido en el acto, ocho menores lograron volver con sus allegados tras gestiones diplomáticas que también incluyeron un intercambio con la primera dama de Ucrania.

El evento de Fox Nation, que cada año rinde tributo a “héroes y patriotas” anónimos, destacó esa labor humanitaria junto con su activismo por los derechos de la infancia.

El perfil público de la primera dama se ha ampliado con proyectos vinculados a la inteligencia artificial —entre ellos, el Desafío Presidencial de IA de Estados Unidos y una mesa redonda en la Casa Blanca sobre educación en IA—, además de visitas a comunidades afectadas por desastres y el impulso de la coalición “Fostering the Future Together”, orientada a educación y tecnología para niños.

En paralelo, anunció un audiolibro sobre IA y la producción de un largometraje titulado Melania, centrado en los días previos a su llegada al cargo.

“El ingenio estadounidense construyó Silicon Valley, llevó al hombre a la Luna y sostiene cada avance industrial”, dijo al convocar a “potenciar la imaginación para crear una sociedad más próspera”.

La gala —que incorporó nuevas categorías y rindió homenaje póstumo a referentes del conservadurismo— reforzó el posicionamiento de los Patriot Awards como una cita anual para celebrar la unidad, el servicio y el patriotismo. En el cierre,

Melania Trump instó a “comprometerse personalmente” con la ambición creativa y recalcó que “la productividad individual no es egoísta; es el motor de la civilización”, síntesis con la que conectó su agenda de política social con un ideario de innovación y emprendimiento como vectores de bien común.