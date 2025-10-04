Opositores protestan frente a embajada del régimen en Washington contra presencia cubana en guerra de Ucrania

Opositores cubanos protestaron el pasado jueves frente a la embajada del régimen en Washington contra la presencia de mercenarios cubanos del lado de los invasores rusos en Ucrania.
La protesta fue protagonizada por dos activistas del Centro para una Cuba Libre con motivo del Día Internacional de la No Violencia.
John Suárez, director de la organización no gubernamental, quien compartió en sus redes imágenes del suceso dijo a Martí Noticias que la protesta fue primero para “recordar a Alexei Navalny, a Oswaldo Payá Sardiñas, Boris Nemtsov, Orlando Zapata Tamayo... mártires por la libertad en Rusia y Cuba, respectivamente”.
Asimismo, los manifestantes condenaron la presencia de mercenarios cubanos “en la guerra ilegal de Vladimir Putin”, y exigen que estos sean retirados de Ucrania y puedan “regresar a Cuba, a su hogar”.
La manifestación luego se trasladó a los alrededores de la residencia del embajador ruso.
Suárez hizo un llamado para que Putin devuelva a Ucrania a los niños ucranianos secuestrados, haciéndose eco del pedido de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien hizo la misma solicitud en una carta dirigida al presidente ruso.
Mercenarios cubanos en Ucrania
La inteligencia militar ucraniana (HUR) denunció recientemente que Rusia ha reclutado al menos 20,000 ciudadanos cubanos para combatir como mercenarios en la guerra contra Ucrania.
Según Andriy Yusov, representante de HUR, Cuba sería el principal origen de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.
De acuerdo con los detalles expuestos por Business Insider, a partir de las declaraciones de Yusov, 1,038 cubanos firmaron contratos con el Ejército ruso entre junio de 2023 y febrero de 2024; la edad media ronda los 35 años y el salario mensual ofrecido sería de unos 2,000 dólares.
HUR sostuvo además que al menos 250 permanecieron en el frente tras la expiración de sus contratos y que, con la información disponible, la mortalidad de los extranjeros contratados suele producirse entre los 140 y 150 días después del despliegue.
El organismo ucraniano agregó que existen documentos y listados con nombres, edades, fechas de firma y decesos de reclutas cubanos.
Incluso, un testimonio judicial en Rusia aludiría a una reclutadora que habría intervenido en el alistamiento de 6,000 a 7,000 personas.
El portavoz añadió que al Kremlin le resulta ventajoso recurrir a mercenarios extranjeros, como los cubanos, porque si un foráneo muere no hay que pagar prestaciones sociales ni enfrentar presiones de familiares dentro de Rusia.
Preguntas frecuentes sobre la participación de mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania
¿Cuántos mercenarios cubanos han sido reclutados por Rusia para la guerra en Ucrania?
Rusia ha reclutado al menos 20,000 ciudadanos cubanos como mercenarios para combatir en la guerra contra Ucrania, según la inteligencia militar ucraniana. Esta cifra incluye tanto a aquellos que firmaron contratos como a los que fueron obligados a permanecer en el frente tras la expiración de sus contratos originales.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano sobre el reclutamiento de mercenarios en Rusia?
El gobierno cubano ha negado oficialmente cualquier implicación en el reclutamiento de sus ciudadanos como mercenarios para la guerra en Ucrania. Sin embargo, existen múltiples evidencias y testimonios que sugieren lo contrario, incluyendo declaraciones de funcionarios rusos que mencionan una colaboración no oficial en este proceso.
¿Cuáles son las condiciones que enfrentan los mercenarios cubanos en el frente de batalla?
Muchos mercenarios cubanos han denunciado haber sido engañados con promesas de trabajos civiles y salarios atractivos. Al llegar, son enviados directamente al frente de combate sin preparación adecuada, enfrentando condiciones extremas y un alto riesgo de mortalidad. Algunos testimonios mencionan maltratos y engaños por parte de los reclutadores.
¿Qué papel juegan los vuelos entre Cuba y Rusia en el reclutamiento de mercenarios cubanos?
Los vuelos entre Cuba y Rusia han sido cruciales en la logística del reclutamiento. La infraestructura aérea ha facilitado el traslado discreto de mercenarios cubanos hacia Rusia, con salidas desde aeropuertos como Varadero y Cayo Coco. Estos vuelos coinciden con picos de reclutamiento y acuerdos bilaterales entre ambos países.
¿Qué medidas ha tomado la comunidad internacional ante el reclutamiento de mercenarios cubanos?
La comunidad internacional, incluyendo la Eurocámara, ha condenado el reclutamiento de mercenarios cubanos y ha instado a implementar sanciones económicas contra el régimen cubano por su presunta complicidad en el conflicto. Estas acciones buscan presionar al gobierno cubano para que detenga el flujo de combatientes hacia Rusia.
