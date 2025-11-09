Cubano Andrés James arrasa con su sensualidad y carisma en La Voz España 2025

El escenario de La Voz España 2025 ardió cuando el talentoso cubano Andrés James interpretó “Comerte entera”, el éxito de C. Tangana, durante la fase de Asaltos.
Con una mezcla de carisma, ritmo y una voz envolvente, el artista conquistó tanto al público como a los coaches, que no escatimaron elogios ante su magnética actuación.
Desde los primeros acordes, James se adueñó del plató con una presencia escénica arrolladora. Su interpretación derrochó sensualidad y confianza, combinando movimientos naturales, expresividad y un dominio vocal que transformó el tema en una experiencia personal y electrizante.
Sebastián Yatra, su coach junto a María Becerra, no pudo contener la emoción y terminó bailando mientras el cubano envolvía a los presentes en su sabor, contagiándolos a todos.
La presentación no solo confirmó a Andrés como uno de los favoritos del público, sino que lo posicionó como un verdadero showman, dueño de un estilo que combina la calidez caribeña con una elegancia moderna. Su dominio del ritmo, su “movimiento pélvico”, como bromeó uno de los jurados, y su actitud desbordante provocaron una ovación general en el plató.
Con esta actuación, Andrés James se ganó el pase a una nueva fase en La Voz España en la que deberá seguir demostrando su talento.
Preguntas frecuentes sobre la participación de Andrés James en La Voz España 2025
¿Quién es Andrés James y por qué es relevante en La Voz España 2025?
Andrés James es un talentoso artista cubano que ha destacado en La Voz España 2025 por su carisma y su interpretación de "Comerte entera" de C. Tangana. Su actuación en la fase de Asaltos cautivó tanto al público como a los coaches, consolidándolo como uno de los favoritos del concurso.
¿Cuál fue el impacto de la actuación de Andrés James en el público y los coaches?
La actuación de Andrés James fue impactante y muy bien recibida, tanto por el público como por los coaches de La Voz España. Su interpretación estuvo llena de sensualidad, confianza y dominio vocal, lo que provocó una ovación generalizada y elogios por su presencia escénica arrolladora.
¿Cómo ha sido el camino de Andrés James en La Voz España 2025 hasta ahora?
Andrés James ha tenido un camino exitoso en La Voz España 2025, destacando desde las audiciones a ciegas con su interpretación de "Chan Chan" de Compay Segundo. Su paso por el programa ha estado marcado por actuaciones llenas de energía y autenticidad, lo que le ha valido el apoyo de coaches y público.
¿Qué coach eligió a Andrés James en La Voz España 2025?
El coach Sebastián Yatra eligió a Andrés James para su equipo durante las audiciones a ciegas de La Voz España 2025. Yatra quedó impresionado por la energía y el talento de Andrés, decidiendo sumarlo a su equipo tras escuchar su interpretación.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.