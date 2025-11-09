Cubano Andrés James arrasa con su sensualidad y carisma en La Voz España 2025

El escenario de La Voz España 2025 ardió cuando el talentoso cubano Andrés James interpretó “Comerte entera”, el éxito de C. Tangana, durante la fase de Asaltos.

Con una mezcla de carisma, ritmo y una voz envolvente, el artista conquistó tanto al público como a los coaches, que no escatimaron elogios ante su magnética actuación.

Desde los primeros acordes, James se adueñó del plató con una presencia escénica arrolladora. Su interpretación derrochó sensualidad y confianza, combinando movimientos naturales, expresividad y un dominio vocal que transformó el tema en una experiencia personal y electrizante.

Sebastián Yatra, su coach junto a María Becerra, no pudo contener la emoción y terminó bailando mientras el cubano envolvía a los presentes en su sabor, contagiándolos a todos.

La presentación no solo confirmó a Andrés como uno de los favoritos del público, sino que lo posicionó como un verdadero showman, dueño de un estilo que combina la calidez caribeña con una elegancia moderna. Su dominio del ritmo, su “movimiento pélvico”, como bromeó uno de los jurados, y su actitud desbordante provocaron una ovación general en el plató.

Con esta actuación, Andrés James se ganó el pase a una nueva fase en La Voz España en la que deberá seguir demostrando su talento.