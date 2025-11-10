¿Es más caro este año celebrar Thanksgiving?

Vídeos relacionados:

A menos de tres semanas para el Día de Acción de Gracias, millones de familias estadounidenses se preparan para una de las celebraciones más esperadas del año, mientras se preguntan si el tradicional pavo y sus acompañamientos saldrán más caros que en 2024.

El presidente Donald Trump aseguró recientemente que la cena de Thanksgiving será 25% más barata este año, basándose en una canasta promocional de Walmart.

“Walmart anunció que el costo de la cena de este año será 25% menor que el pasado”, afirmó durante una conferencia junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Desde la cuenta oficial de la Casa Blanca se reforzó el mensaje con un tuit que decía: “Making Thanksgiving Great Again”.

Sin embargo, un análisis de la Associated Press advierte que la comparación no es del todo precisa. Aunque la canasta de Walmart 2025 cuesta menos de 40 dólares y promete alimentar a diez personas (unos 4 dólares por cabeza), incluye menos productos que la de 2024, que costaba unos 56 dólares para ocho comensales.

El economista David Anderson, de la Universidad Texas A&M, explicó que “no se trata de una comparación justa”, ya que el nuevo paquete contiene solo 15 artículos frente a los 29 del año pasado, eliminando postres como el pastel de nuez, los malvaviscos y otros acompañamientos tradicionales.

Otras cadenas como Lidl, Aldi, Target y Schnucks también lanzaron ofertas con precios más bajos, aunque con cambios en los productos incluidos. Según un informe de Wells Fargo, el costo promedio de una cena para diez personas ha bajado entre 2% y 3% respecto al año pasado, dependiendo de si se eligen marcas nacionales o genéricas.

Lo más leído hoy:

Pese a las promociones, el precio mayorista del pavo se ha incrementado hasta 75% desde octubre de 2024, aunque grandes minoristas como Walmart pudieron asegurar precios más bajos mediante contratos previos.

En resumen, aunque las ofertas dan la impresión de que celebrar Thanksgiving será más barato, los expertos advierten que la reducción se debe más al contenido limitado de las canastas que a una verdadera caída de los precios.

Thanksgiving 2025 será más austero, pero no necesariamente más barato.