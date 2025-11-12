Hombre resulta herido tras explosión por presunta granada en Camagüey

Vídeos relacionados:
Un hombre resultó herido en la mañana de este martes a causa de la explosión de una presunta granada mientras realizaba labores de limpieza y desbroce en un área verde del reparto Montecarlo, en Camagüey.
El incidente ocurrió junto al edificio de 12 plantas donde se pagan los servicios eléctricos, según informó el periodista José Luis Tan Estrada.
De acuerdo con una fuente cercana citada por el reportero, la víctima perdió varios dedos de la mano debido al estallido y fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica. No se han ofrecido más detalles oficiales sobre su evolución clínica.
Tras la explosión, la zona fue cercada y se registró una fuerte presencia policial. Tan Estrada subrayó que la información fue contrastada con varias fuentes antes de su publicación y que residentes del área confirmaron posteriormente lo ocurrido, en línea con su práctica profesional de verificación previa de los datos.
Hasta el momento no se han divulgado conclusiones oficiales sobre el origen del artefacto ni sobre eventuales responsables. Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer los hechos y determinar las medidas a seguir.
En la sección de comentarios, foristas apuntaron a la explosión de un posible petardo, en vez de una granada.
"¿No sería un petardo? Porque una granada se desintegra y suelta las esquilas y créame que al chapeador lo estuvieran buscando todavía y parte del edificio, eso fue otro aparato detonador", apuntó uno. "Sí, fue un petardo, fue lo que dijo la policía", respondió una internauta.
Todos los vecinos del reparto coinciden en que, efectivamente, sí ocurrió una explosión, aunque el artefacto no se haya confirmado.
Recientemente trascendió una poderosa explosión registrada en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, luego de que un almacén de pirotecnia ubicado en el barrio Los Chivos sufriera un siniestro de grandes proporciones.
El estallido provocó una columna de humo negro visible desde varios kilómetros y desató un incendio que afecta también algunas viviendas colindantes, donde vecinos tuvieron que evacuar por el riesgo de propagación de las llamas.
