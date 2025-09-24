"Volví a nacer": cantante cubano sobrevive a explosión de su moto en La Habana

El cantante cubano Carlon TCrecord Liria, líder de la orquesta Marlon y La 9na, relató este martes que estuvo a punto de morir tras incendiarse su moto en una calle de La Habana.

“Volví a nacer hoy”, escribió en una publicación en su perfil de Facebook, acompañada de imágenes del vehículo en llamas. Según explicó, un amigo lo alertó segundos antes del estallido: “Doy gracias a Dios y a Damián el Gallego que me avisó antes que explotara la moto. Me bajé y a los segundos explotó”.

La publicación incluyó varias fotos del siniestro, en las que se ve el vehículo completamente calcinado. “La moto quedó en muy mal estado”, lamentó el artista, quien aseguró que no sufrió lesiones.

En su mensaje, Carlon también pidió apoyo para poder recuperarse de la pérdida del vehículo, dejando claro que no se trata de caridad sino de respaldo solidario. “No pido miseria, pido cariño”, escribió el músico.”

“La vida es un conteo regresivo”, reflexionó Carlon en su mensaje, donde también anunció que comenzará a publicar los nombres de quienes lo han apoyado en momentos difíciles. “Ahora sabré si he hecho bien en la vida, sabré si tengo verdaderos amigos. No pido miseria, pido cariño”, añadió.

El cantante aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia sobre el valor del presente: “Si un día muero, no me lloren, quiéranme en vida”.

