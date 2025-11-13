Surfistas cubanos graban documental en la Indonesia profunda

El 6 de noviembre partieron desde distintos puntos de Europa hacia Bali cinco surfistas cubanos que crecieron juntos en el municipio Playa, en La Habana. Arnán Pérez Lantigua, Frank González Guerra, Yojany Pérez Rivera, Carlos Manuel Aguiló y Luis Manuel Mazorra emprendieron una travesía que los llevó, tras escalas en Galicia, Madrid, Doha, Bali, Lombok y Bima, hasta el remoto enclave de Lakey Peak, en la isla indonesia de Sumbawa. Allí, en uno de los escenarios más emblemáticos del surf mundial, graban un documental que aspira a contar una historia de amistad, perseverancia y raíces.

El viaje, completamente autofinanciado, fue organizado por Arnán Pérez Lantigua con la colaboración de Mazorra. En Bali pasaron dos días antes de continuar hacia Lakey Peak, tras dos vuelos internos y tres horas de carretera. El grupo permanecerá unos veinte días en busca del mejor swell y de imágenes que narren más que una aventura: un reencuentro con los sueños de la infancia.

Encuentro entre surfistas cubanos e indonesios en las aguas de Sumbawa.

La historia de estos cinco surfistas comienza a principios de los años 2000, cuando en Playa 70 —una franja rocosa de Miramar donde el mar rompe contra un arrecife conocido localmente como “diente de perro”— aprendieron a surfear en condiciones adversas. Con tablas de plywood recortadas a mano, sin apoyo institucional y en medio de la desconfianza del régimen, el surf se convirtió para ellos en una forma de libertad. Algunos fueron incluso detenidos por practicarlo, pero eso no los detuvo.

De aquella generación, Arnán Pérez Lantigua y Frank González Guerra sobresalieron pronto como dos de los mejores surfistas cubanos. Frank protagonizó años más tarde el documental Havana Libre, una pieza que retrata la lucha por legalizar el surf en Cuba y el espíritu indomable de quienes lo practican a pesar de la falta de reconocimiento oficial y de recursos básicos.

Arnan Perez Lantigua en Lakey Peak

Arnán, por su parte, es hoy símbolo de superación. Ha sobrevivido a dos cánceres, una amputación parcial y un proceso de recuperación que lo llevó a iniciarse en el surf adaptado, disciplina en la que ha ganado campeonatos en Portugal y Francia. En medio de tratamientos y sesiones de quimioterapia, siguió surfeando, convencido de que el mar era su mejor medicina. Su regreso a Indonesia tiene un profundo valor simbólico: es volver al agua con sus amigos de toda la vida, en el lugar que soñaron visitar cuando eran niños mirando revistas viejas y vídeos grabados en VHS que llegaban a Cuba por manos de turistas.

Frank junto a Solit, surfista local

Junto a él viajan Frank González Guerra, referente histórico del surf cubano; Yojany Pérez Rivera, otro de los pioneros de Playa 70 e inseparable amigo de Arnán desde la infancia; Carlos Manuel Aguiló, surfista y fotógrafo profesional especializado en fotografía analógica, responsable de documentar cada instante del viaje con un extenso equipo de cámaras y material fílmico; y Luis Manuel Mazorra, fundador en 2005 de CubaSurf, la primera revista dedicada a este deporte en la isla, y director y socio fundador de CiberCuba desde 2014.

El documental —aún sin título— busca retratar no solo las olas perfectas de Lakey Peak o West Sumbawa, sino también el espíritu de resistencia de una generación de surfistas que nació sin mar abierto y sin apoyo, pero con una pasión inagotable. Arnán cuenta además con el patrocinio de Black Magik Surfboard (Italia) y Radical Surfshop, mientras el proyecto busca nuevos apoyos para ampliar su alcance.

Cultura y surf sin fronteras: cubanos e indonesios disfrutan juntos las olas de Lakey Peak.

Para los cinco cubanos, este viaje es la materialización de un sueño postergado por dos décadas: el de aquellos jóvenes que, desde el municipio Playa, imaginaron un día remar juntos hacia una ola lejana. Hoy lo hacen en Indonesia, demostrando que el surf cubano existe, que tiene historia y que, a pesar del abandono institucional, sigue generando campeones, artistas y soñadores.

“Cumplimos un sueño de niños”, repiten los protagonistas. Y lo hacen desde el otro lado del mundo, con el mar como testigo y la convicción de que cada ola que montan es también una victoria sobre el olvido.