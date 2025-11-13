Carlos Varela pospone conciertos en Miami por problemas de visado: "Es muy lamentable que esto esté sucediendo"

Vídeos relacionados:

El cantautor cubano Carlos Varela anunció la postergación de sus conciertos previstos para el 14 y 15 de noviembre en el Flamingo Theater Bar de Miami, debido a retrasos en la aprobación de su visa de trabajo por parte del consulado de Estados Unidos en Madrid.

“Queridos amigos. Siento mucho comunicarles que, por razones ajenas a mi voluntad, los conciertos del 14 y 15 de noviembre en el Flamingo Theatre (Miami) deben posponerse”, publicó el trovador en sus perfiles en redes

“Mi visa de trabajo lleva más de un mes en proceso administrativo en el consulado de Estados Unidos en Madrid y sin su aprobación no puedo viajar. Desde hace un año, mi abogada y yo iniciamos todos los trámites para este visado”, explicó.

El artista lamentó profundamente la situación y recalcó que nunca antes había enfrentado un problema similar con su visado. “Es muy lamentable que esto esté sucediendo. Realizo este trámite todos los años y esta es la primera vez que me sucede algo así”, escribió.

Varela también recordó el compromiso con su público en Miami, donde sus presentaciones suelen agotar entradas con semanas de antelación. “Las entradas estaban agotadas hace meses y sé que esto afecta los tiempos, planes e ilusiones de ustedes y mías. Mi equipo, mis músicos y yo estábamos listos y seguimos preparados para retomar la gira tan pronto se confirme la visa”, añadió el intérprete de Guillermo Tell.

En su mensaje señaló además que, por ahora, se mantienen las fechas del 19 y 20 de diciembre en el mismo teatro, “salvo que esta situación se prolongue”. “Anunciaremos las nuevas fechas cuando sea posible. Que Dios me los bendiga”, concluyó el músico.

El Flamingo Theater Bar publicó en su cuenta de Instagram que las nuevas funciones de Carlos Varela están programadas para los días 19 y 20 de diciembre, luego de que las fechas de noviembre se agotaran por completo.

El comunicado termina con una frase que resume su espíritu: “Desde que existe el mundo hay una cosa cierta, unos hacen los muros y otros las puertas”.

Entre los comentarios a su publicación, el actor cubano Luis Alberto García escribió: “El minintdeallá también se pasa diez paradas”.

Carlos Varela ha ofrecido numerosos conciertos en Miami, siempre con gran acogida del público. En una de sus actuaciones más recordadas, compartió escenario con Willy Chirino en un encuentro que celebró la música cubana como puente entre generaciones. También ha interpretado “Una palabra” junto a Cimafunk en el Flamingo Theater Bar, donde protagonizó un dueto muy aplaudido por el público.

El trovador participó además en el homenaje a Pablo Milanés, donde cantó junto a Leoni Torres y Haydée Milanés en el James L. Knight Center de Miami, una noche cargada de emoción y recuerdos. En otra ocasión, compartió escenario con Leoni Torres durante el último de los tres conciertos que ofreció en esa ciudad, todos con entradas agotadas.

El trovador había anunciado sus presentaciones de noviembre el pasado 14 de agosto con el mensaje “¡Miami, nos vemos muy pronto!”, acompañado del cartel del espectáculo.