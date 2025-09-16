Descemer Bueno y Donato Poveda rinden homenaje a Santiago Feliú con una canción

Vídeos relacionados:

Los cantautores cubanos Descemer Bueno y Donato Poveda se unieron en un emotivo tributo a Santiago Feliú, con el estreno de la canción El Arco De La Bondad.

La interpretación reúne a destacados músicos de la escena cubana como Yusa, Elmer Ferrer, Robertico Carcasses y Ruly Herrera, quienes acompañan a los dos artistas en este homenaje musical.

Pavel Giroud, director del videoclip, compartió en Facebook los recuerdos que lo vinculan con Feliú.

Relató cómo años atrás, en La Habana, surgió la idea de hacer un videoclip del tema Ay, la vida. El cantautor fue a su casa y se la cantó a guitarra limpia, dejando a Giroud impresionado por la letra, la intensidad de su voz y su presencia escénica. Pero el proyecto no se llevó a cabo por falta de financiación.

Posteriormente, el cineasta se trasladó a Madrid. Fue allí donde, en 2014, supo de la muerte de Feliú, que lo dejó con la sensación de haber quedado en deuda con él.

Hasta que, dos meses atrás, le propusieron dirigir el videoclip de El Arco De La Bondad, que además sirve de tributo a otros artistas cubanos que han partido, como el cineasta cubano Manuel Marzel, fallecido en julio en España, y la actriz Broselianda Hernández.

"El Arco... fue compuesto por Descemer Bueno y Donato Poveda y el médico Iván Castro, gran amigo de Santiago Feliú.

"Una canción muy especial, espero que la disfruten mucho", expresó Descemer en su cuenta de YouTube, donde se puede disfrutar del videoclip.

Santiago Feliú falleció repentinamente el 12 de febrero de 2014 de un infarto cardiaco, dejando un vacío profundo en la música cubana.

Nacido en La Habana el 29 de marzo de 1962, era una figura central de la Novísima Trova, conocido por su cercanía con colegas como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Noel Nicola y Carlos Varela.

Su talento como guitarrista zurdo y compositor lo hizo destacar no solo en Cuba, sino también frente a artistas internacionales como Luis Eduardo Aute, Fito Páez, Ismael Serrano y León Gieco.

A lo largo de su carrera, Feliú publicó discos emblemáticos como Vida (1986), Para mañana (1988), Náuseas de Fin de Siglo (1991), Ansias del Alba (1997, junto a Vicente Feliú), Futuro Inmediato (1999) y Santiago Feliú en Vivo (2000).

En 2002 consolidó su madurez artística con Entre Otros y Sin Julieta, mientras que en 2010 lanzó Ay la vida, su última producción.

Sus canciones abordaban el amor, el desamor, la crítica social y política, y una reflexión sobre el tiempo y la vida, con un lirismo que lo convirtió en referente de varias generaciones de trovadores.

El Arco De La Bondad no solo revive la esencia musical de Feliú, sino que también reafirma su legado y la influencia que dejó en quienes lo conocieron y compartieron escenarios con él.

La colaboración de Descemer Bueno, Donato Poveda y demás músicos consolida un homenaje que conecta a varias generaciones de artistas cubanos con la memoria de un cantautor inolvidable.

El videoclip ya está disponible y se presenta como una muestra de respeto, nostalgia y admiración hacia Santiago Feliú, reafirmando su importancia en la historia de la música cubana y su influencia en los artistas contemporáneos.

