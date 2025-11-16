Dos pacientes permanecen en estado crítico y dos graves tras explosión durante parrandas de Guayos, Sancti Spíritus

Dos pacientes continúan en condición crítica y otros dos graves por las quemaduras que sufrieron a causa de la explosión de varios morteros en el área de fuegos artificiales del barrio La Loma, durante el inicio de las parrandas de Guayos, en la provincia Sancti Spíritus, al amanecer de este sábado.

Como consecuencia del siniestro, resultaron heridos seis hombres, que fueron asistidos inicialmente en el policlínico local y trasladados de inmediato al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Sancti Spíritus, para recibir atención especializada, según fuentes oficiales.

La doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología en ese hospital, informó al diario Escambray que dos de los pacientes ingresados allí se encuentran en estado crítico, dos graves y uno con pronóstico menos grave, mientras que un sexto será atendido de forma ambulatoria.

“Se trata de pacientes politraumatizados, con diversos grados de quemaduras y heridas, a quienes se les practican suturas, abordajes venosos profundos, y otros procederes protocolizados en la atención a las lesiones desde el punto de vista local y sistémico”, explicó la doctora.

Añadió que cinco de los accidentados permanecen ingresados en la sala de Caumatología del hospital, en “cubículos aislados para su atención”, y aseguró que se dispone del material gastable y las cremas para los tratamientos.

La especialista señaló que en la evaluación individual de cada paciente intervino un equipo multidisciplinario, conformado por anestesiólogos, cirujanos, especialistas y residentes de Cirugía Plástica y Caumatología, y enfermeros.

Luego de este parte médico, no se ha publicado información más actualizada sobre la evolución de los heridos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los accidentados; la prensa local sólo ha revelado que uno tiene 50 años, y el resto entre 30 y 40 años.

Las causas de la explosión son investigadas por el Ministerio del Interior.

Las tradicionales parrandas de Guayos, consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, celebran este año su centenario. La festividad estaba programada para inicios de noviembre, pero fue pospuesta pese al descontento de los pobladores, quienes las prepararon durante meses como es costumbre.

Las autoridades locales alegaron razones económicas, sanitarias y de sensibilidad social a causa de la situación nacional tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente cubano, “y una muy difícil situación epidemiológica debido a la circulación de varias arbovirosis”.

Sin embargo, muchos guayenses consideraron injustificada la suspensión y la interpretaron como una muestra más de la falta de voluntad política para sostener las expresiones culturales populares en medio de la crisis generalizada del país.

No es la primera vez que ocurren accidentes como el registrado este fin de semana en Guayos. A inicios de este mes, una explosión sacudió al municipio Camajuaní, en la provincia Villa Clara, y desató un incendio de gran magnitud en un almacén de pirotecnia ubicado en el barrio Los Chivos.

El siniestro se originó en una casa vinculada tradicionalmente a la elaboración de fuegos artificiales para las parrandas de Camajuaní, una de las celebraciones más emblemáticas de esa provincia, y causó daños en siete viviendas, dos de ellas con pérdidas totales de bienes. Afortunadamente, nadie resultó herido.

En marzo de 2018, dos hombres sufrieron graves quemaduras que los dejaron en condición crítica durante un accidente pirotécnico en las parrandas Camajuaní.

A fines de 2017, un incendio en un depósito de fuegos artificiales durante las parrandas de Remedios, también en Villa Clara, causó heridas a 39 personas, ocho de las cuales estaban en estado “extremadamente crítico”, entre ellas tres menores.