Organización animalista en Cuba pide no visitar zoológicos: “Cada entrada es una firma de apoyo al maltrato”

Tras el reciente incidente en Sancti Spíritus en el que un babuino escapó de su recinto y movilizó a tropas especiales, veterinarios y agentes del Ministerio del Interior, la organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) exhortó este jueves a la población cubana a no visitar zoológicos del país.
“Cada entrada es una firma de apoyo al maltrato”, señaló el grupo animalista en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde invitó a reflexionar sobre las condiciones de vida de los animales en cautiverio.
“¿Usted se ha imaginado alguna vez dentro de una jaula? (…) En Cuba, donde conseguir comida ya es un desafío para las personas, ¿qué cree usted que están pasando los animales?”, cuestionó la organización, subrayando que muchos zoológicos carecen de alimento, medicamentos y condiciones mínimas para mantener con vida a sus ejemplares.
El texto, acompañado de un llamado a la conciencia ciudadana, denuncia que miles de animales viven enjaulados, desnutridos y sin atención veterinaria, y que las fugas como la de “Víctor”, el babuino espirituano, evidencian un sistema de maltrato estructural.
“Víctor no necesita compasión superficial, necesita justicia. Y justicia significa entender que ningún animal merece vivir así. Si hoy no se pueden cerrar los zoológicos, hay algo que sí podemos hacer: no visitarlos”, escribió el colectivo.
El grupo calificó a los zoológicos cubanos como “espacios de sufrimiento normalizado” y recordó que muchos animales son importados desde ecosistemas naturales como la sabana africana o la selva tropical, solo para vivir confinados en jaulas oxidadas bajo un clima inadecuado.
“Cada visita legitima un modelo que lleva décadas destruyendo vidas. No seas parte del abuso. No los visites. Nunca más”, concluye el mensaje.
El pronunciamiento de BAC-Habana surge tras el operativo de más de cuatro horas en Sancti Spíritus para capturar a “Víctor”, un babuino sagrado que logró escapar de su jaula durante la madrugada del miércoles.
Aunque el animal fue recapturado sin daños, el hecho expuso la vulnerabilidad de las instalaciones y el estrés al que están sometidas las especies en cautiverio, lo que reavivó el debate sobre el papel de los zoológicos en el país y las condiciones en que viven sus animales.
En ese contexto, surge el llamado de BAC-Habana, organización que en los últimos años ha destacado por ser ferviente defensor de los derechos de los animales.
Por eso insiste en que la sociedad civil puede contribuir a frenar el sufrimiento animal negándose a consumir el entretenimiento basado en el encierro y presionando por políticas de bienestar animal que sustituyan el modelo de exhibición por espacios de conservación reales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.