Ya nadie para debajo del puente de la FIU, el nuevo símbolo del miedo en Miami

Los autos no se detienen debajo del puente de la FIU

El recuerdo del derrumbe del puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida (FIU) el 15 de marzo de 2018 aún persiste con fuerza en Miami.

A pesar del tiempo transcurrido, el trauma colectivo continúa influyendo en el comportamiento de los conductores: la mayoría evita detenerse bajo la estructura actual y alertan a otros para que tampoco lo hagan.

El creador de contenido conocido como Sanzalo compartió en Instagram un video grabado mientras circulaba por la zona donde colapsó el puente en 2018, tragedia que dejó seis muertos.

Desde su motocicleta, muestra cómo los automovilistas y motociclistas esperan su turno para avanzar por la carretera, pero ninguno se detiene bajo la estructura.

Solo un vehículo permanece unos segundos estacionado, lo que desata su comentario entre risa y advertencia.

"Mira cómo nadie se parque debajo del puente, la gente le tiene terror al puente… Hay uno solo comiendo mierda. No se parqueen abajo del puente, trae mal augurio en Miami. ¡Alabao!", dice mientras graba.

Luego insiste a sus seguidores: "Ni locos se queden ahí abajo".

Un miedo que muchos no superan

Las reacciones a la publicación confirman que ese temor no es aislado. Varios usuarios describieron el derrumbe como un evento imposible de borrar.

"El día más traumático de nuestra historia. Demasiado dolor. Aún lo vivimos al hablar de ese momento", escribió alguien.

Otro usuario aseguró que la costumbre de no detenerse bajo la estructura "va a durar 100 años", a lo que siguieron testimonios de personas que tampoco vivieron la tragedia directamente, pero dicen sentir el mismo miedo: "Yo ni siquiera había llegado a Estados Unidos para ese momento y también me pasa".

Algunos relataron experiencias personales difíciles de olvidar.

Una mujer aseguró que pasó debajo del puente cuatro minutos antes de su colapso y confesó que sigue evitando detenerse bajo cualquier estructura similar: "Me pitan cantidad y me da terror".

Otra persona añadió que siempre que conduce por esa zona hace una oración por las víctimas.

No faltaron quienes creen que el único automóvil estacionado bajo el puente en el video desconocía lo ocurrido: "El que está abajo no sabe lo que pasó allí" o "Ese es un recién llegado", comentaron entre bromas y advertencias.

Una herida que no cierra

El accidente estuvo asociado a errores de diseño, revisión deficiente y fallas estructurales, con conclusiones confirmadas posteriormente por la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB).

La marca emocional de la tragedia permanece.

Un usuario recordó que él mismo estuvo cerca de la escena y cuestionó que, al igual que entonces, "siguen construyendo el puente sin cerrar la calle", insistiendo en que si se hubiera clausurado el área en 2018, no se habrían perdido vidas.

Las muertes, los testimonios de quienes estuvieron a segundos de perder la vida y la imagen aún presente de los autos aplastados bajo toneladas de concreto mantienen vivo un trauma urbano que ya forma parte de la cultura vial de Miami.

Hoy, más que superstición, los conductores parecen evitar estar bajo el puente como un acto de miedo y memoria.

Porque, aunque la estructura fue reemplazada y el tránsito continúa, el miedo no se ha reconstruido.