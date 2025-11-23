Crisis de apagones en Cuba: Cinco unidades termoeléctricas fuera de servicio y casi 100 centrales sin combustible

Apagón en Cuba (Imagen de referencia creada con Inteligencia Artificial) CiberCuba /

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba continúa profundizándose mientras el gobierno vuelve a admitir una situación de colapso eléctrico que golpea a la población día y noche.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el sábado el país sufrió apagones durante las 24 horas, revelando una incapacidad estructural del sistema para garantizar un servicio básico que debería sostener a hogares, hospitales, centros de producción y escuelas.

Según el parte oficial, la máxima afectación del día anterior alcanzó los 1733 MW a las 7:00 pm., lo que evidencia una demanda insatisfecha que el sistema eléctrico ni siquiera se acerca a poder cubrir.

Este domingo, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) amaneció con tan solo 1505 MW disponibles frente a una demanda de 2214 MW, dejando a 721 MW de consumidores sin electricidad desde primeras horas.

Para el mediodía se estima una afectación de 850 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Lo más leído hoy:

La crisis se agudiza porque la generación térmica -pilar fundamental del sistema- se encuentra colapsada.

Cinco unidades clave están fuera de servicio, algunas por averías y otras por mantenimiento que parece extenderse indefinidamente: la unidad 2 de la termoeléctrica Felton y las unidades 3 y 6 de Renté permanecen averiadas, mientras que Santa Cruz (unidad 2) y Cienfuegos (unidad 4) están en mantenimiento.

Mientras el Estado habla de "intervenciones programadas", la realidad es que la falta de piezas, inversión y planes de renovación han llevado a estas plantas a operar en condiciones límite hasta que finalmente dejan de funcionar.

Pero la mayor señal de negligencia gubernamental está en el sector de generación distribuida. 97 centrales se encuentran fuera de servicio por falta de combustible y otras 66 MW indisponibles por falta de lubricantes, sumando un total de 866 MW fuera de circulación.

En un país que destina recursos a hoteles y megaproyectos turísticos, la incapacidad de garantizar lubricante para alimentar generadores esenciales es un reflejo directo de prioridades estatales que no favorecen a la población.

La UNE aseguró que para el horario pico se incorporaría la unidad 1 de Energas Varadero con apenas 30 MW, una cifra insignificante frente a la demanda nocturna prevista de 3200 MW.

Con esa potencia sumada, se pronostica para el horario pico una disponibilidad de 1535 MW y una demanda máxima de 3200 MW, lo que deja un déficit brutal de 1665 MW.

Se espera que la afectación llegue a los 1735 MW, prácticamente lo mismo que el consumo promedio del país durante varias horas diarias.

Por último, aunque la UNE destacó que los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos generaron 2479 MWh, esa cifra, presentada como aval técnico de la "inversión estatal", apenas alivia el panorama.

La Habana no escapa a la crisis

El colapso en La Habana, habitualmente priorizada sobre el resto del país, es otra muestra del descontrol: la Empresa Eléctrica de la capital informó que la provincia sufrió cortes durante 10 horas y 41 minutos, con una afectación máxima de 164 MW a las 7:00 pm.

El servicio solo fue restablecido pasadas las 10:50 pm.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Aunque el comunicado presenta como positivo que en la madrugada no hubo apagones, la normalización del desastre ya se muestra como estrategia comunicativa: se aplaude que, al menos mientras la mayoría duerme, hubo electricidad.

La crisis eléctrica en Cuba no es fruto de un fenómeno climático extraordinario ni un evento inesperado: es el resultado de décadas de abandono, falta de inversión, mala gestión estatal y dependencia del petróleo sin planificación real de modernización.

Mientras el gobierno continúa culpando factores externos, las termoeléctricas se apagan por desgaste, los generadores se paralizan por falta de combustible y el pueblo permanece a oscuras, cargando con el costo de un sistema incapaz de sostenerse a sí mismo.