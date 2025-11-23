En línea Felton pero sale la Renté: Aumentan los apagones en Cuba

Vídeos relacionados:
La Unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) volvió a incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la tarde de este sábado, pero minutos antes, a las 15:17, habían salido de servicio las máquinas 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba.
Esta última, según la Unión Eléctrica (UNE), salió por un salidero en caldera, lo que mantiene al límite la ya precaria situación de generación en el país.
La central Felton había salido de línea más temprano, dejando nuevamente en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar una infraestructura energética mínimamente estable.
La Unión Eléctrica (UNE) informó en su perfil de Facebook que a las 9:00 am se produjo la salida de la Unidad 1 por “alta temperatura en la chumacera”, un desperfecto que afecta una pieza clave del sistema de generación.
Aunque el parte oficial fue escueto, fueron los propios usuarios quienes detallaron la gravedad del fallo.
Lo más leído hoy:
Uno de ellos explicó que las chumaceras sostienen el eje de la turbina y permiten su giro a gran velocidad, por lo que una avería exige desmontaje, ajuste, limpieza y conservación de esos componentes.
Otro fue más directo al señalar que este tipo de reparación “conlleva cuando menos 20 días”, anticipando así un largo periodo de inestabilidad.
Mientras Felton entraba y salía de servicio, el SEN continuaba bajo una fuerte tensión operativa.
La UNE pronosticó para este sábado un déficit de 1,685 megawatts (MW) en el horario pico, tras una jornada de afectaciones continuas y con una capacidad de generación incapaz de cubrir la demanda nacional.
Se trata de la quinta jornada consecutiva en la que el déficit previsto supera los 1,600 MW, un indicador de la crisis estructural del sistema eléctrico y de la persistencia de apagones prolongados en todo el país.
El viernes, el SEN también operó al límite, con afectaciones durante las 24 horas.
Según la nota de la UNE, el déficit alcanzó los 1,707 MW a las 18:10, confirmando un escenario en el que la demanda supera ampliamente la capacidad disponible y no se vislumbran señales de recuperación inmediata.
Las cifras divulgadas este 22 de noviembre muestran un sistema que ni siquiera logra sostener la demanda mínima del país. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad era de apenas 1,605 MW, frente a una demanda de 2,320 MW, lo que dejó 732 MW fuera de servicio por déficit de capacidad, sin contar las reservas para posibles nuevas averías.
Ante este panorama, muchos usuarios en redes sociales responsabilizan directamente a décadas de improvisación y propaganda en lugar de una planificación estatal seria.
Uno de ellos resumió el sentir general al afirmar que Cuba está “lejos, pero lejos de tener un sistema electroenergético nacional estable, ni ahora ni de aquí a 10 años, ni de aquí a 50”.
Otros criticaron la insistencia oficial en presentar la energía fotovoltaica como solución milagrosa, advirtiendo que, según especialistas consultados, si el gobierno continúa apostando a ella como única salida, la situación podría incluso empeorar.
En este contexto, el hecho de que Felton 1 logre sincronizarse nuevamente al mismo tiempo que la Antonio Maceo pierde dos de sus unidades por salidero en caldera deja claro que el equilibrio del SEN sigue siendo extremadamente frágil.
Cada entrada y salida de una termoeléctrica de gran porte se traduce en nuevos ciclos de apagones, en un país donde la población ya asume el retraso en las reparaciones y los anuncios de la UNE como parte de un guion repetido de crisis eléctrica sin solución a corto plazo.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y la crisis energética
¿Por qué aumentan los apagones en Cuba?
El aumento de apagones en Cuba se debe a la crisis estructural del sistema eléctrico nacional, que enfrenta un déficit de generación constante. Esta situación es resultado de la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, la falta de combustible y una gestión estatal deficiente, lo que se traduce en cortes prolongados y generalizados en todo el país.
¿Cuál es el estado actual de las termoeléctricas en Cuba?
Las termoeléctricas en Cuba están en un estado crítico, con múltiples unidades fuera de servicio por averías o en mantenimiento. Plantas clave como Felton y Renté han tenido salidas imprevistas, agravando la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y contribuyendo al déficit de generación eléctrica en el país.
¿Qué papel juega la energía fotovoltaica en la crisis energética de Cuba?
La energía fotovoltaica en Cuba aporta un apoyo limitado frente al colapso del sistema eléctrico. Aunque hay una cantidad creciente de parques solares, su contribución es insuficiente para cubrir el déficit de generación eléctrica, y no compensan las carencias del sistema térmico ni la falta de combustible.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los apagones constantes?
La población cubana ha expresado su frustración y agotamiento ante los apagones constantes y prolongados, que afectan la vida cotidiana al impedir actividades básicas como cocinar, conservar alimentos o descansar. La falta de una solución efectiva por parte del gobierno ha incrementado la desesperanza y el descontento entre los ciudadanos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.