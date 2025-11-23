En línea Felton pero sale la Renté: Aumentan los apagones en Cuba

Vídeos relacionados:

La Unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) volvió a incorporarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la tarde de este sábado, pero minutos antes, a las 15:17, habían salido de servicio las máquinas 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba.

Esta última, según la Unión Eléctrica (UNE), salió por un salidero en caldera, lo que mantiene al límite la ya precaria situación de generación en el país.

La central Felton había salido de línea más temprano, dejando nuevamente en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar una infraestructura energética mínimamente estable.

La Unión Eléctrica (UNE) informó en su perfil de Facebook que a las 9:00 am se produjo la salida de la Unidad 1 por “alta temperatura en la chumacera”, un desperfecto que afecta una pieza clave del sistema de generación.

Captura de Facebook

Aunque el parte oficial fue escueto, fueron los propios usuarios quienes detallaron la gravedad del fallo.

Lo más leído hoy:

Uno de ellos explicó que las chumaceras sostienen el eje de la turbina y permiten su giro a gran velocidad, por lo que una avería exige desmontaje, ajuste, limpieza y conservación de esos componentes.

Otro fue más directo al señalar que este tipo de reparación “conlleva cuando menos 20 días”, anticipando así un largo periodo de inestabilidad.

Mientras Felton entraba y salía de servicio, el SEN continuaba bajo una fuerte tensión operativa.

Captura de Facebook

La UNE pronosticó para este sábado un déficit de 1,685 megawatts (MW) en el horario pico, tras una jornada de afectaciones continuas y con una capacidad de generación incapaz de cubrir la demanda nacional.

Se trata de la quinta jornada consecutiva en la que el déficit previsto supera los 1,600 MW, un indicador de la crisis estructural del sistema eléctrico y de la persistencia de apagones prolongados en todo el país.

El viernes, el SEN también operó al límite, con afectaciones durante las 24 horas.

Según la nota de la UNE, el déficit alcanzó los 1,707 MW a las 18:10, confirmando un escenario en el que la demanda supera ampliamente la capacidad disponible y no se vislumbran señales de recuperación inmediata.

Las cifras divulgadas este 22 de noviembre muestran un sistema que ni siquiera logra sostener la demanda mínima del país. A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad era de apenas 1,605 MW, frente a una demanda de 2,320 MW, lo que dejó 732 MW fuera de servicio por déficit de capacidad, sin contar las reservas para posibles nuevas averías.

Ante este panorama, muchos usuarios en redes sociales responsabilizan directamente a décadas de improvisación y propaganda en lugar de una planificación estatal seria.

Uno de ellos resumió el sentir general al afirmar que Cuba está “lejos, pero lejos de tener un sistema electroenergético nacional estable, ni ahora ni de aquí a 10 años, ni de aquí a 50”.

Otros criticaron la insistencia oficial en presentar la energía fotovoltaica como solución milagrosa, advirtiendo que, según especialistas consultados, si el gobierno continúa apostando a ella como única salida, la situación podría incluso empeorar.

En este contexto, el hecho de que Felton 1 logre sincronizarse nuevamente al mismo tiempo que la Antonio Maceo pierde dos de sus unidades por salidero en caldera deja claro que el equilibrio del SEN sigue siendo extremadamente frágil.

Cada entrada y salida de una termoeléctrica de gran porte se traduce en nuevos ciclos de apagones, en un país donde la población ya asume el retraso en las reparaciones y los anuncios de la UNE como parte de un guion repetido de crisis eléctrica sin solución a corto plazo.