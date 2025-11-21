Apagones de hasta 20 horas pulverizan la vida diaria en Ciego de Ávila pese al “alivio” solar

Los parques solares ya no salvan a Ciego de Ávila: el apagón manda casi todo el día

Vídeos relacionados:

La provincia de Ciego de Ávila atraviesa una de las peores crisis energéticas del país, con cortes que pueden rondar las 20 horas diarias y un "respiro" diurno cada vez más débil sostenido solo por los parques solares.

El territorio opera hoy bajo el llamado “máximo apagable”, una franja que, según Lester Arencibia Bacallao, director del Despacho provincial de carga, puede ocupar casi las 24 horas del día.

La estrategia oficial prioriza los circuitos vinculados a servicios vitales, como hospitales y combinados lácteos, que rotan tres horas y media con servicio y tres horas y media sin él, explicó al periódico oficial Invasor.

En el municipio cabecera se privilegian los circuitos 2 y 3, los cuales abastecen al hospital provincial, mientras que en Morón se priorizan Micro Norte, Nereida y el circuito del hospital local.

A la pregunta de por qué estos circuitos no se fragmentan para repartir la energía, Arencibia aseguró que su configuración física es antigua y modificarla requeriría inversiones millonarias en líneas de 33 kV y subestaciones, algo fuera del alcance económico actual.

Algunas mejoras puntuales, como la instalación de un grupo electrógeno en el acueducto de San Lorenzo, permitieron sacar de la lista de prioridad al circuito 5 y al de la Universidad.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, para los circuitos no priorizados la regla de no exceder 12 horas sin servicio es, hoy, inalcanzable.

Con un déficit de entre 70 y 90 MW, muchos han llegado a 19 o incluso 20 horas continuas sin electricidad, reconoció el medio de prensa.

Para aliviar esos extremos, se desconectan temporalmente circuitos priorizados, excepto los hospitalarios, durante lapsos de una hora y media a dos horas, a fin de dar respiro a las zonas residenciales más afectadas.

La rotación se ve obstaculizada además por la “máxima carga coincidente”, pues cuando vuelve la electricidad y todos los equipos arrancan a la vez, los circuitos vuelven a dispararse.

La falta de coincidencia entre los horarios de abasto de agua y los de electricidad tampoco tiene solución inmediata, reconoció Arencibia.

La coordinación con Acueducto permite ocasionalmente un ciclo 3x3 horas, pero no puede garantizarse con el déficit actual.

En medio de este panorama, la generación solar fotovoltaica es el único soporte real del servicio diurno.

La provincia cuenta con tres parques de 21,4 MW y otros cuatro más pequeños, que suman más de 76 MW; además, se construye otro de 20 MW en Morón, previsto para inaugurarse en diciembre.

Aun así, su aporte es intermitente y concentrado entre las 10:30 a.m. y las 2:30 p.m. La nubosidad puede desplomar la generación de 20 MW a apenas 3 o 5 MW, y después de las 4:30 p.m. el aporte cae casi a cero.

La ausencia de sistemas de almacenamiento impide usar esa energía en la noche. Aunque existe un proyecto nacional para instalar baterías en algunos parques, como el de Majagua, su función principal será estabilizar la generación diaria, no suplir la demanda nocturna.

La conclusión de Arencibia es clara: mientras no se resuelvan los problemas estructurales de la generación térmica, Ciego de Ávila seguirá dependiendo del sol para un alivio limitado y vulnerable, mientras los apagones continúan marcando la vida cotidiana de la provincia.

En junio, un reporte del oficialista Canal Caribe presentó a Ciego de Ávila como una de las provincias más avanzadas en el uso de fuentes renovables de energía, al tiempo que subrayó que el territorio podría convertirse en uno de los primeros del país en cubrir su demanda eléctrica durante el pico del mediodía gracias a sus parques fotovoltaicos.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que, la víspera, el país experimentó afectaciones durante las 24 horas, con una máxima interrupción de 1,790 MW a las 6:30 p.m., debido al déficit de capacidad de generación.

Para el horario pico de la noche del viernes la entidad estima afectaciones que podrían alcanzar los 1,605 MW.

La causa principal del déficit eléctrico en Cuba es la escasez de combustible y el estado obsoleto de las plantas termoeléctricas del país. Además, el mantenimiento programado y las averías en varias centrales eléctricas han contribuido a la situación crítica del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos, impidiendo la refrigeración de alimentos, el uso de electrodomésticos y el disfrute de actividades básicas como cocinar y ventilar los hogares, especialmente en un clima caluroso.

Esto genera un malestar social creciente ante la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.