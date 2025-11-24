Sandro Castro se pronuncia sobre el caso Alejandro Gil

Vídeos relacionados:

Sandro Castro, el polémico nieto del difunto dictador, ha afirmado que “la traición se paga con la muerte” en referencia al caso del exministro Alejandro Gil.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, el joven ha dicho que respeta los “asuntos gubernamentales” pero solo sabe que “la traición se paga con la muerte”.

El sábado, María Victoria Gil, la hermana del caído en desgracia, afirmó que fuentes “muy fidedignas” le confirmaron que el régimen acusa a Gil de espiar para la CIA, algo que ella califica de absurdo y que el exministro, asegura, “niega categóricamente, punto por punto” desde el inicio de las investigaciones. También sostiene que la defensa de su abogado fue “brillante”.

Otro punto de impacto humano en su testimonio es la cronología de la caída del exministro, citando al primer ministro cubano Manuel Marrero en el centro de la desgracia de su familiar.

La hermana aseguró, en entrevista con Mario J. Pentón, que, tras varias citaciones y entregas de documentos, Gil y su esposa fueron llevados a una casa operativa del Ministerio del Interior, donde estuvieron cuatro meses. Ella creyó que todo era “un gran circo”, hasta que supo que después lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde solo recibe visitas de 15 minutos cada 15 días.

María Victoria apunta a Marrero como el principal ejecutor del proceso: “Es la persona que ha estado delante y detrás de todo esto”. Y aunque suele criticarse públicamente a Díaz-Canel, ella afirma que el gobernante “no sabía nada” de la investigación, lo que, de ser cierto, retrataría a un mandatario desinformado dentro de su propia cúpula.

“De la cadena perpetua no se va a librar”, dijo la hermana, convencida de que la sentencia ya está escrita.

Entre silencios oficiales y voces familiares que se atreven a hablar desde lejos, la historia de Alejandro Gil muestra no solo la brutalidad interna del poder en Cuba, sino también la tragedia íntima de un funcionario que pudo irse y eligió quedarse.

El juicio contra el exministro concluyó hace 10 días tras jornadas celebradas a puertas cerradas, bajo un estricto hermetismo y sin garantías de transparencia.

Gil Fernández enfrenta acusaciones por los delitos de espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, entre otros.

La causa se ha desarrollado en un clima de secretismo absoluto, con presencia restringida de familiares y ausencia total de prensa independiente, una muestra más de la opacidad del sistema judicial cubano cuando se trata de delitos tipificados como “contra la seguridad del Estado”.

El caso de Alejandro Gil, exministro y una de las figuras más influyentes del equipo económico de Miguel Díaz-Canel hasta su caída en desgracia, ha sido rodeado de censura y silencio oficial, en medio de un contexto de crisis económica, sanitaria y política sin precedentes en Cuba.

Ningún medio estatal ha publicado detalles sobre las acusaciones ni sobre las pruebas presentadas durante el juicio, que podría derivar en una condena ejemplar de cadena perpetua o en una sentencia simbólica que busque enviar un mensaje disciplinario dentro del aparato político.