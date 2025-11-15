“Apenas se sostiene en pie”: Hermana de Alejandro Gil denuncia torturas en prisión

María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández, denunció que el exfuncionario se encuentra en un estado físico y mental “muy precario” y afirmó que ha sido torturado durante casi dos años de encarcelamiento en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

Según relató en un audio al periodista Javier Díaz, de Univisión, un familiar que lo visitó recientemente le dijo que “apenas se sostiene en pie y no articula frases coherentes”, algo que ella considera “evidente prueba” del maltrato sufrido.

En declaraciones recogidas, María Victoria aseguró que hasta hace poco estaba convencida de que su hermano se encontraba en una casa de seguridad del Ministerio del Interior, “viviendo y comiendo bien”, y que todo el proceso judicial era un “paripé”.

“En estos casi dos años he estado tranquila y feliz, confiada en que esto era un circo… que mi hermano estaba en una casa de seguridad”, confesó.

Sin embargo, dijo haber conocido ahora “la verdad”: que Gil “lleva casi dos años sufriendo torturas en la cárcel de Guanajay” y que lo han convertido en “un despojo humano”, equivalente —en sus palabras— a “una persona a la que le hayan hecho una lobotomía”.

La hermana del exministro explicó que esa impresión se basa en el testimonio de su sobrina, hija de Alejandro Gil, quien lo visita cada 15 días durante apenas 15 minutos, el tiempo que le permite la autoridad penitenciaria.

De acuerdo con lo que le ha contado la joven, Gil “no habla” durante esos encuentros, está “tan destruido” y “desilusionado” que prácticamente no puede sostener una conversación, lo que refuerza la idea de un deterioro profundo desde su ingreso en prisión.

Al describir el impacto personal de estas revelaciones, María Victoria afirmó que vive la situación como “una pesadilla” y que se siente “demasiado mal, demasiado triste”.

Insistió en que “nadie se merece” lo que, según ella, le han hecho a su hermano: “Lo han convertido en ese despojo humano… nadie se merece eso, nadie”, subrayó entre lágrimas.

Un juicio por espionaje y delitos económicos

Alejandro Gil Fernández, que llegó a ser ministro de Economía y Planificación de Cuba, enfrentó un proceso judicial altamente mediático en el que se le imputaron numerosos cargos, entre ellos espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos, tráfico de influencias, sustracción de documentos y violación de normas sobre documentos clasificados, así como delitos “en perjuicio de la actividad económica”.

María Victoria, que reside en España desde hace una década, reconoce que no conoce los detalles del expediente ni el momento exacto en que su hermano pudo haber incurrido en esas conductas, debido a la escasa relación personal que mantuvieron en los últimos años.

No obstante, admite que, como responsable de la política económica, Alejandro Gil tiene una cuota de responsabilidad en la crisis que vive el país.

El juicio contra el exministro de Economía de Cuba concluyó este jueves en La Habana, tras jornadas celebradas a puertas cerradas, bajo un estricto hermetismo y sin garantías de transparencia.

El proceso, celebrado en el Tribunal de Marianao y supervisado por el Tribunal Supremo Popular, quedó “concluso para sentencia”.

La causa se ha desarrollado en un clima de secretismo absoluto, con presencia restringida de familiares y ausencia total de prensa independiente, una muestra más de la opacidad del sistema judicial cubano cuando se trata de delitos tipificados como “contra la seguridad del Estado”.

El juicio ocurrió durante dos días a puertas cerradas, con un gran despliegue de seguridad tanto para el pueblo como para la prensa, según reconoció la propia María Victoria Gil.