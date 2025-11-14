Amelia Calzadilla desmonta narrativa oficial sobre El Toque: el problema es el gobierno y su dolarización forzada

La activista cubana Amelia Calzadilla desglosó las decisiones estatales que, a su juicio, empujaron el valor del dólar en Cuba hasta niveles sin techo y desmontó la acusación oficial contra El Toque, acusado por el régimen de protagonizar un supuesto esquema de “terrorismo financiero” dirigido a provocar el colapso económico del país.

Calzadilla comenzó recordando que El Toque se limita a reportar a diario el comportamiento del mercado informal de divisas en Cuba y que la escalada del dólar no responde a ningún algoritmo impuesto, sino a dinámicas económicas creadas desde el propio Estado.

En un extenso video a través de su perfil en Facebook, señaló que el punto de quiebre estuvo en la dolarización parcial —que terminó siendo total— impulsada en plena recesión global por el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de la Tarea Ordenamiento Marino Murillo y el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, decisión que obligó a la población a necesitar divisas para adquirir productos básicos.

Explicó que, al ubicarse alimentos, artículos esenciales y electrodomésticos en tiendas en moneda libremente convertible, el Gobierno otorgó al dólar un valor determinante para la sobrevivencia cotidiana. “Si no tienes dólares, no vas a poder continuar viviendo”, afirmó.

La crisis se profundizó cuando dejaron de vender divisas en las Casas de Cambio (Cadeca), lo que forzó a la ciudadanía a acudir al mercado informal en plena caída de remesas y menor entrada de moneda dura al país.

Calzadilla sostuvo que la ley económica fundamental de menor oferta y mayor demanda explica el alza; el dólar se volvió un bien escaso y necesario, equivalente a cualquier producto sometido a competencia entre compradores.

Afirmó que todo, desde alimentos hasta medicamentos adquiridos informalmente, terminó referenciado en divisas. “Quien nos llevó a ese punto fue el Estado cubano”, sentenció.

Criticó las medidas coercitivas para frenar el mercado informal, asegurando que solo provocarán más miedo, sobornos y un aumento adicional del precio.

Añadió que la más reciente ofensiva mediática contra El Toque intenta desviar la atención de las causas reales y que su trabajo solo expone “la enfermedad económica” del país.

Con respecto a las acusaciones de tráfico de divisas y evasión fiscal contra el medio de prensa, Calzadilla las calificó de infundadas.

Recordó que El Toque no compra ni vende moneda y, además, la prensa independiente no puede establecerse legalmente como empresa en Cuba.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos descargar la aplicación del medio ante la posibilidad de que las autoridades intenten bloquear su acceso.

Finalmente, sostuvo que mientras no existan libertad económica, estímulos laborales y capacidad real de producción, el precio de la divisa seguirá fuera de control.

En una publicación anterior, Calzadilla señaló que “fue el Estado el que creó en la población la necesidad vital de adquisición de dólares, porque de otra manera morirían de hambre”, en referencia a la creación de las tiendas en dólares, una medida impulsada por el también viceprimer ministro Gil, que en estos días fue juzgado por el régimen.

En semanas recientes, autoridades cubanas arreciaron la campaña de hostigamiento estatal contra El Toque.

Voceros e instituciones acusan al medio de “deprimir el nivel de ingresos de la población cubana”, de “impulsar un esquema de tráfico de divisas” y de cometer “evasión fiscal”.

Incluso plantan la posibilidad de abrir procesos penales contra sus integrantes, sugiriendo que el medio sea incluido en una lista de entidades “vinculadas al terrorismo”.

El Toque ha ridiculizado la narrativa propagandística oficial y defiende su labor informativa como un ejercicio de transparencia ante una ciudadanía sin acceso a datos confiables.