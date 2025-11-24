“Mi vida está en pausa”: Doctora cubana atrapada por el travel ban en México pide ayuda a Marco Rubio

Vídeos relacionados:

Una doctora cubana, especialista con más de tres décadas de experiencia, quedó varada en México tras la entrada en vigor del travel ban impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde el pasado mes de junio.

La profesional, que prefiere mantener el anonimato, viajó a Ciudad de México para completar la segunda etapa de su proceso migratorio bajo la visa EB-2 NIW, pero asegura que la proclama presidencial firmada por Donald Trump el 9 de junio dejó su caso “en un limbo sin salida”.

La mujer envió una carta directamente al secretario de Estado Marco Rubio para solicitar su intervención, alegando que su vida profesional y su estabilidad familiar dependen de este proceso que ahora se encuentra paralizado.

Su petición busca una revisión del tratamiento que reciben los solicitantes cubanos bajo este tipo de visado, diseñado precisamente para atraer a profesionales altamente calificados cuyo trabajo beneficia el interés nacional de Estados Unidos.

Cuenta que su expediente fue aprobado por USCIS en mayo de 2025, pero desde entonces permanece estancado en el Centro Nacional de Visas. Su temor creció al conocer que a cubanos y venezolanos con trámites similares se les ha colocado en “proceso administrativo indefinido”, ya que la única vía de exención en consulados afectados por el travel ban es demostrar doble nacionalidad, algo de lo que ella carece.

La doctora explica que dedicó 35 años de su vida al sector de la salud pública en Cuba y que, aun cuando el salario en la isla no superaba los 20 dólares mensuales, decidió emigrar legalmente y someterse a un proceso costoso y largo para contribuir a la lucha contra enfermedades crónicas en Estados Unidos.

El travel ban impone una restricción parcial a Cuba, suspendiendo visas de turismo, negocios, estudios e intercambio, y complicando seriamente el avance de procesos consulares como el de esta doctora.

Aunque las categorías de reunificación inmediata continúan, el resto de visas, incluidas muchas de inmigrante, enfrenta demoras, revisiones adicionales y limitaciones operativas en consulados de terceros países, como sucede en México.

A continuación, publicamos la carta enviada por la doctora en su totalidad, tal como llegó a nuestra redacción:

Ciudad de México, 23 noviembre de 2025

Senado de los Estados Unidos

Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional/Sr. Marco Rubio

Washington, D.C.

Asunto: Solicitud de Asistencia de Constituyente - Dificultades con el Procesamiento Consular (Visa EB-2 NIW)

Estimado Sr. Secretario de Estado,

Le escribo como constituyente preocupado/a solicitando su amable asistencia respecto a mí caso de visa de inmigrante. Mi nombre S.C.A. y soy el beneficiario principal de una petición de Visa de Inmigrante de Segunda Preferencia por Exención de Interés Nacional( EB-2 NIW) que fue aprobada por USCIS el 21 de mayo de 2025).Actualmente, mi caso se encuentra atascado en la fase de Procesamiento Consular en el Centro Nacional de Visas(NVC), enfrentando demoras y desafíos logísticos graves debido a mi nacionalidad cubana y la falta de capacidad/restricciones en el consulado asignado, lo cual amenaza la implementación oportuna de mi esfuerzo propuesto.

Quisiera expresarle mis preocupaciones respecto al Travel Ban impuesto en junio y sus repercusiones en nuestra comunidad. Entiendo la importancia de proteger la seguridad nacional; sin embargo, esta medida ha tenido efectos considerables en familias y residentes de nuestro estado, y considero fundamental que nuestros representantes escuchen estas experiencias.

Me comunico a usted con el debido respeto solo con el único interés de pedirles una valoración de una de las Visas de inmigrantes específicamente la Visa EB-2 NIW de interés nacional para los EE.UU.

Debido a la proclamación que entro en vigor el 9 de junio de 2025 firmada por el Presidente Donald Trump una nueva prohibición de viajar con suspensión total para 12 países y restricciones parciales para otros siete entre los que destaca Cuba, Venezuela entre otros concretamente se ve afectado este visado.

De manera general sabemos NIW significa Exención por Interés Nacional, una categoría dentro del proceso de solicitud de la tarjeta verde estadounidense, específicamente dentro de la categoría de visa EB-2.Generalmente, la segunda preferencia de visas de inmigrantes basadas en el empleo ( EB-2) requiere una oferta de trabajo específica y una certificación laboral obtenida por el empleador (PERM).El proceso de certificación garantiza que no haya trabajadores estadounidense calificados disponibles para el puesto, protegiendo así el mercado laboral nacional.

Sin embargo, en virtud de la Exención por Interés Nacional (NIW, por sus siglas en inglés), un ciudadano extranjero puede solicitar la exención del requisito de oferta de empleo y certificación laboral demostrando que su admisión a la residencia permanente beneficiaria significativamente el interés nacional de los Estados Unidos. Esto le permite solicitar una visa de inmigrante por cuenta propia, sin el patrocinio de un empleador. El marco legal que rige las peticiones NIW se aclaró en la decisión precedente del caso Matter of Dhanasar (2016) y, más recientemente, se reforzó con la actualización de políticas del USCIS de enero de 2025, que ofrece orientación adicional sobre como los funcionarios del USCIS evalúan las iniciativas propuestas, las calificaciones de los solicitantes y las consideraciones de interés nacional.

Si ponemos en contexto la Orden Ejecutiva (OE) 14212 sobre el “Establecimiento de la Comisión Presidencial Make America Healthy Again” firmada por el Presidente Trump el 13 de febrero de 2025.

Se trata de la primera orden ejecutiva de su segundo gobierno que aborda directamente las reformas del sistema sanitario estadounidense, incluido los planes de salud, mediante la creación de la Comisión Make America Healthy Again.

Presidida por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU, la Comisión incluirá representantes de los Departamentos de Agricultura, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación , Asuntos de los Veteranos, la Agencia de Protección del Medio ambiente, la Oficina de Gestión y Presupuesto, el Asistente del Presidente y Jefe Adjunto de Personal para Política, el Consejo Económico Nacional, el Consejo de Asesores Económicos, la Oficina de Política Científica y Tecnológica, la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

La OE considera que Estados Unidos debe reorientar su enfoque nacional, tanto en el sector público como en el sector privado, hacia la compresión y la reducción drástica de las tasas de enfermedades crónicas y el fin de las enfermedades crónicas infantiles.

La Encuesta sobre Tendencias de Costes de los Planes de Asistencia Sanitaria 2025 de Segal ha revelado que el aumento de las tasas de enfermedades crónicas contribuye al gasto sanitario global, incluidas enfermedades como el cáncer, las dolencias cardiovasculares, la diabetes, las afecciones muscoloesqueléticas y la obesidad.

Aunado a lo anterior el 13 de noviembre de 2025 el gobierno de los Estados Unidos ha introducido una nueva interpretación de la norma de “carga pública” y ampliará los criterios médicos que pueden descalificar a solicitantes de visas en Estados Unidos. Permitiendo negar visas de solicitantes que padezcan obesidad, cáncer, diabetes u otras enfermedades crónicas. La medida, instruida por el secretario de Estado Marco Rubio, marca una ampliación significativa de los criterios médicos utilizados para evaluar la admisibilidad de inmigrantes.

Lo que nos sugiere que Estados Unidos podría enfrentarse a un déficit de más de 6 millones de trabajadores en 2030. La enorme escasez de talento a la que se enfrenta Estados Unidos (y a la que seguirá enfrentándose en las próximas décadas) es el resultado de múltiples cambios en la sociedad y la economía, como las tendencias demográficas (envejecimiento de la población activa) el cambio de preferencias de la Generación Z y los Millennials, el desajuste de competencias, las disparidades geográficas y otros factores.

Coincido con los argumentos planteados ante el “Travel Ban” para ciudadanos de varios países, justificándose en motivos de seguridad nacional, para proteger a Estados Unidos de terroristas y otras amenazas a la seguridad pública. De la misma manera que como profesional de salud reconozco la diabetes es la enfermedad más cara del sistema sanitario estadounidense, con un gasto sanitario de 1 de cada 4 dólares y es la octava causa de muerte en Estados Unidos, responsable directa de más de 103.000 fallecimientos al año y de casi 400.000 más, como otras enfermedades crónicas a tratar. Con unos costes anuales que superan 413.000 millones de dólares en gastos médicos directos y perdida de la productividad, la presión financiera sobre las empresas, los planes de salud y los responsables políticos ha alcanzado un nivel sin precedentes.

Soy cubana profesional de salud pública con más de 35 años ininterrumpidos trabajando en el sector de salud, que como tantos otros ha salido de su país a brindar servicios para ayudar a su familia a pesar de conocer, que lo que pagarían por mi trabajo nada tenía que ver con lo que recibiría y aun sabiéndolo tuvo que elegir esa opción siendo mano de obra barata muchas veces porque en Cuba el salario de un profesional no llega al total de 20 dólares mensuales motivo de un sistema que no funciona, con las carencias y situaciones que todos conocen. Que a pesar de la gran cantidad de inmigración de personas de diferentes países para los Estados Unidos elegí la vía de la legalidad al conocer este tipo de visados y aún con limitaciones decidió apostar a esta visa logrando con paciencia y perseverancia que no es sinónimo de no tener necesidad, aprobar esta 1era etapa del proceso la I-140 para un visado EB-2NIW de interés nacional.

El estudio nunca esta demás y basándome en mis experiencias pretendo poner en marcha una iniciativa similar, pero más amplia, en Estados Unidos, perfeccionando su enfoque y adaptando las estrategias al panorama sanitario estadounidense, su objetivo es desarrollar un programa educativo tanto para pacientes como para profesionales sanitarios, con especial atención a la lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT), en particular la diabetes mellitus.

Esta iniciativa apoyará la aplicación de programas de salud, mejorará las medidas preventivas, evaluará y derivará a posibles pacientes diabéticos y mejorará el cumplimiento de planes terapéuticos seguros. De este modo, mejorará la calidad de vida de pacientes y, al mismo tiempo, capacitará a los equipos de atención primaria de Estados Unidos en sus continuos esfuerzos por mejorar la salud de la comunidad, siendo el objetivo último promover estilos de vida saludables, prevenir la morbilidad y la mortalidad derivadas de hábitos poco saludables y restablecer la salud cuando se ha perdido.

Pendiente de cita consular en la segunda etapa del visado, he sabido por otros profesionales con I-140 aprobada por USCIS y en específico venezolanos, en la cita consular son dejados en proceso administrativo , porque la única exención es tener otra nacionalidad y en mi caso como muchos eventualmente corro el riesgo de presentar solo mi ciudadanía cubana, a todos nos une el deseo de ayudar brindando lo único que aprendí durante mis 58 años de estudios, es el mismo motivo que une a ingenieros, médicos, enfermeros etc. que solo han tenido esta opción ; que no somos delincuentes ni terroristas, ni formamos parte de la élite corrupta de nuestros estados, porque esos siempre tendrán la forma o manera de salir del país, le hablo de la gente de a pie, pero que verificarlos exhaustivamente podría ser posible. Si se revisan estadísticas no aparecen cubanos con este tipo de visas aprobadas, quizás no por falta de profesionales sino porque casi ninguno presenta economía para afrontar estos procesos con ayuda de abogados o solos como es mi caso.

Solo quiero hacer un llamado a que en revisiones próximas se analice y se tenga presente este tipo de visa EB-2 NIW de Interés nacional para los Estados Unidos, donde todos los aprobados de I-140 son profesionales que solo desean ayudar desde su profesión y cumplir con el sistema alineándose al interés nacional del país de manera honrada, porque afectarlos estaría en detrimento de los propios intereses de la nación y espero se tomen las medidas necesarias para que la elección no empañe la seguridad nacional de los EE.UU . A pesar de ser el Travel Ban parcial para estos 7 países no existe claridad con esta visa EB-2 NIW de Interés Nacional para los Estados Unidos.

Agradezco de antemano su atención a esta importante preocupación y confió en que considerarán el impacto humano y social de esta política.

Quedo a su disposición para brindar información adicional que consideren necesaria.

Atentamente,

S.C.A (Máster en Farmacia Clínica)