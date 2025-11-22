En medio de crisis sanitaria, piden “calma y ecuanimidad” a los cubanos en la Mesa Redonda

La petición suena a burla cuando las familias carecen de medicamentos

El doctor Osvaldo Castro Peraza, experto del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), admitió este jueves en la Mesa Redonda una realidad que el gobierno cubano había evitado reconocer públicamente: el sistema de salud perdió el control epidemiológico de la epidemia de chikungunya que azota la isla.

“Tenemos una gran parte de enfermos que no han acudido al sistema de salud y la única manera que nosotros podemos ahora levantar esa casuística es haciendo un trabajo activo... ir a visitar casa por casa”, confesó Castro, con lo cual admitió que las autoridades del Ministerio de Salud Pública desconocen cuántos cubanos están realmente infectados.

El colapso silencioso del sistema de vigilancia

Lo que el especialista presentó como una simple “dificultad” para contabilizar casos es, en realidad, el reconocimiento de que la enfermedad avanza más rápido que la capacidad institucional de registrarla, atenderla o contenerla.

La necesidad de realizar encuestas casa por casa revela que el sistema de vigilancia epidemiológica, uno de los supuestos logros de la salud pública cubana, simplemente no está captando la magnitud real del brote.

La situación es aún más grave de lo que las autoridades quieren admitir: los cubanos están optando masivamente por la automedicación ante la falta de confianza en un sistema colapsado.

“Lamentablemente hay mucha información en las redes sociales, incluso médicas, y entonces deciden automedicarse y no ir a los centros de salud”, explicó el doctor, culpando indirectamente a la población por buscar soluciones ante el fracaso estatal.

“Calma y ecuanimidad”: el mensaje del régimen ante el desastre

En un momento revelador, el experto lanzó el mensaje que el régimen quería transmitir: “Yo sé que están angustiados, hay que mantener la calma, hay que ser ecuánime”.

La petición llega en medio de una crisis que el propio especialista describió con términos alarmantes: familias enteras postradas, personas que “no se pueden mover”, pacientes en riesgo de muerte que permanecen en sus casas.

Castro intentó tranquilizar a la población asegurando que “la experiencia que tenemos del resto de los países” indica que “esto va a pasar” y que “vamos a tener un fin de año”.

Palabras vacías para decenas de miles de cubanos que enfrentan dolores incapacitantes sin acceso a medicamentos adecuados.

La tormenta perfecta que no se quiere nombrar

El científico del IPK admitió sin tapujos el contexto en que llegó la epidemia. “La población cubana no esperaba que esto sucediera y menos en medio del contexto en que estamos ahora: ciclones, bloqueo, crisis económica”.

Una confesión que expone cómo el colapso económico ha dejado a Cuba vulnerable ante cualquier emergencia sanitaria.

El especialista reveló que la isla era completamente susceptible al virus, -”toda la población era virgen, no tenía inmunidad”- y que la enfermedad es casi siempre sintomática.

“Por cada 10 casos que se infectan de chikungunya, nueve tienen chikungunya clínica”, lo que equivale a decir que el brote es masivo, mucho mayor de lo que las cifras oficiales -si es que existen- podrían reflejar.

Mensaje contradictorio

Mientras el doctor advierte sobre complicaciones graves como miocarditis, encefalitis, hemorragias, síndrome de Guillain-Barré, y reconoció que “hay personas con mucho riesgo que se están quedando en su casa y su vida corre peligro”, el mensaje oficial sigue siendo de minimización.

La contradicción es evidente, pues por un lado se pide “calma”, por otro se admite que pacientes con enfermedades crónicas tienen “riesgo para la vida” y permanecen en sus hogares sin la atención médica que necesitan, reconociendo implícitamente que el sistema ha perdido contacto con los enfermos más vulnerables.

Castro reconoció que los medicamentos están circulando “por vías no oficiales, sin receta médica”, una admisión tácita del mercado negro de fármacos que prospera ante el desabastecimiento estatal.

Una enfermedad crónica para un país enfermo

El experto explicó que el chikungunya no es una enfermedad que se resuelve en días, puede durar meses, con síntomas intermitentes que impiden trabajar.

Para un país donde la presión laboral es inmensa y los salarios miserables, esto significa que miles de familias quedarán sin sustento durante meses.

“Hay una presión social grande, tiene que cuidar a su familia, tiene que sustentar a la familia y entonces no pueden”, admitió el doctor, describiendo sin querer el drama social que agobia a la ciudadanía.

Lo que el discurso oficial calla

Lo que la Mesa Redonda no abordó es quizás lo más importante:

¿Cuántos casos reales hay? Si el sistema no está captando a los enfermos, las cifras oficiales son pura ficción.

¿Por qué llegó el virus ahora? ¿Qué falló en los sistemas de vigilancia y control vectorial que supuestamente son ejemplares?

¿Dónde están los medicamentos? El doctor enumeró tratamientos, pero no explicó por qué los cubanos deben buscarlos en el mercado negro.

¿Cuál es el plan real? Más allá de pedir “calma”, ¿qué medidas concretas se están tomando para contener la epidemia?

La intervención del doctor Castro, lejos de tranquilizar, confirmó lo que muchos cubanos ya sabían, que el otrora flamante sistema de salud está desbordado y desarticulado.

La petición de “calma y ecuanimidad” suena a burla cuando miles de familias sufren sin atención médica adecuada, sin medicamentos disponibles y sin saber cuándo terminará esta pesadilla.

Una vez más, el régimen cubano pide al pueblo que aguante las consecuencias de su propia ineptitud. Y una vez más, los cubanos quedan solos ante la crisis, armados únicamente con su resiliencia y la información que circula por esas mismas redes sociales que ahora el gobierno culpa por la automedicación masiva.