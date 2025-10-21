Las redes sociales volvieron a encenderse este fin de semana después de que Gloria Stephany compartiera un video que muchos consideraron una versión casi idéntica al que Daniela Reyes, ex de su actual pareja, el cantante Ángel Jesús Rodríguez, había publicado solo dos días antes. La coincidencia fue tan evidente que bastaron unas horas para que el tema se volviera viral y el viejo enfrentamiento entre ambas volviera a estar en boca de todos.

En el clip, Gloria aparece en un entorno campestre, vestida completamente de negro posando junto a un caballo. La producción, cuidada y con estética de lujo, formaba parte de una colaboración con una clínica estética. “El inicio de una nueva era en la estética de lujo está por comenzar”, escribió en su publicación. Pero lo que parecía un lanzamiento de campaña terminó convirtiéndose en el centro de la conversación por su similitud con el video de Daniela, quien también aparecía vestida de negro, con un caballo de fondo y el mensaje: “La magia de ser distinta”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos seguidores llenaron los comentarios de halagos: “espectacular”, “cerraste con broche de oro”, “una mujer que nació para brillar”. Sin embargo, otros fueron más críticos: “¿Es mi imaginación o está copiando a @danielareyesofficial?”, “muy parecido al de Daniela, coincidencia no creo”, o “niña, si vas a copiar, que sea para superar la versión original”. En cuestión de horas, el video se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana en el círculo digital cubano.

Algunos usuarios salieron a defenderla, asegurando que la polémica era exagerada. “No necesita copiar a nadie, tiene su propio estilo”, escribió una seguidora. Otros interpretaron la coincidencia como una jugada calculada: “Ella sabe lo que hace, es marketing y lo maneja bien”. También hubo quienes buscaron bajar la intensidad del debate: “Los caballos están de moda, no hay que ver rivalidad en todo”.

Mientras tanto, el público volvió a tomar partido. Las comparaciones inundaron las páginas de farándula cubana, donde los fans debatieron quién lo hizo mejor: si Daniela, con su estilo sobrio y elegante, o Gloria, con una versión más atrevida y comercial. En cualquier caso, las dos lograron lo mismo: que todos hablaran de ellas.

Ni Gloria Stephany ni Daniela Reyes se han pronunciado al respecto. Una prefiere el silencio, la otra parece disfrutar del ruido. Pero si algo dejan claro estos cruces, es que tanto Gloria como Daniela saben cómo mover las redes a su favor. En el universo de las influencers cubanas, la polémica sigue siendo el mejor algoritmo.